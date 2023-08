Húzós árak a 2023-as Sziget fesztiválon: 1690 a sör, 5500 a burger - itt a hivatalos árlista

Bár már tavaly is sokak szeme elkerekedett a Sziget Fesztivál árait nézve, ha lehetséges idén mégjobban meg fogja viselni a fesztiválozók pénztárcáját az esemény. A Pénzcentrum ármustrája ugyanis azt mutatja, hogy a legutóbbi fesztiválhoz képest is jelentősen megemelkedtek az élelmiszer és italárak. A röviditalok ugyanis átlagosan 240 forinttal drágultak, míg az alkoholmentes italok idén 300 forinttal kerülnek többe, mint a tavalyi fesztiválon. De egy sört se kapunk már 1690 forint alatt.

Holnap startol el hivatalosan a Sziget Fesztivál, ami nem meglepő módon még drágább lett, mint tavaly. Így a fesztiválozóknak brutálisan a zsebükbe kell nyúlniuk ahhoz, hogy igazán élvezni tudják a Szigetet. De pontosan mennyire is?

A Pénzcentrum ezúttal is kilátogatott a Sziget Fesztiválra, hol még a hivatalos megnyitó előtt feltérképezte az árakat. Előre szólunk, a magyar pénztárcának elég sokkoló számadatok következnek, de persze mint tudjuk, a nyugatról érkező fesztiválozók tömegeinek ezek maximum átlagosnak, sőt még annál is olcsóbbnak mondhatók.

Sörhorror a köbön

Mielőtt a szívünkhöz kapnánk az idei árak láttán, érdemes visszautaznunk az időben, hogy legyen némi viszonyítási alapja az embereknek. 2018-ban például egységesen 700 forintba került a csapolt sör, és 800 forintba a dobozos. 2019-ben azonban már 50 forinttal fentebb kúszott a folyékony kenyér ára, a csapolt sör ekkor 750 forintba, a dobozos pedig 850 forintba került. Tavaly, kétéves kihagyás után viszont már a csapolt sör 1290 forintba, míg a dobozos 1390 forintba került.

Ez azt jelenti, hogy míg 2018-2019 között 7, 2019-2022 között 72 százalékkal nőtt a sör ára, addig 2022 és 2023 között 31 százalékkal lett drágább a legolcsóbb csapolt sör.

Természetesen a sörön kívül még megannyi más alkoholos frissítő közül is választhatunk. A legnépszerűbb röviditalok idén 2290 forintos árról indulnak, amiért 4 cent töményet kapunk. Csakhogy érezhető legyen a különbség, tavaly ugyanezek az italok 1950 forintról indultak. Tehát itt is egy markáns, 300 forintos áremelkedéssel számolhatunk. Alábbi fotónkon a Sziget hivatalos ital-árlistája (a fotót nagyobb méretben cikkünk végén található galériánkban találod):

De azoknak se tudunk jó hírrel szolgálni, akik nem szeretik a sört, de mégis innának valami alkoholos üdítőt. Egy fröccs 1190 forintról indul, ezért 1 deci bort és 2 deci szódát kapunk. Fordított arányokkal ugyanez már 1790 forintba kerül, míg egy viceházmestert (3 dl bor, 2 dl szóda) már 2790 forintba kerül. A longdrinkeket nézve se sokkal jobb a helyzet: egy vodka-szóda 2990 forintba kerül, míg egy rumos kóláért egységesen 3190 forintot kell fizetnünk. Ezek 4 decis koktélok, amikben 4 cent alkohol található. Ha viszont extra erős változatára vágyunk a kedvencünknek (azaz 6 cent alkoholt kérünk bele), akkor már 4290, illetve 4490 forintot kell kifizetnünk.

A megdöbbentő árnövekedés pedig nemcsak az alkoholos italokat érte utol:

2018-ban egy fél literes ásványvíz 430, míg egy kóla 500 forintba került,

2019-ben viszont az ásványvíz már 490, míg a kóla 570 forintot kóstált,

2022-ben azonban itt is kilőttek az árak, az ásványvíz 850 forintba kerül, míg a kóla 890-be,

míg 2023-ban a víz 990 forint, míg egy kóla 1190 forintba kerül.

Na de enni mit tudunk a Szigeten?

Az italok ármustrája után az ételekről sem feledkeztünk meg. A klasszikus (nagyobb) szelet pizzánk 2018-ben még 900 forint környékén mozgott. Ez kúszott fel 2019-re 1 100 forintra. 2022-re aztán persze robbant itt is a bomba, ekkor már egy szeletért ugyanis 1 990 forint is elkértek. Ez pedig idénre tovább emelkedett: egy szelet pizza idén már 2490 forintba kerül ugyanis.

Ez pedig barátok között is 25 százalékos áremelkedés tavaly óta.

Természetesen a pizzán kívül más klasszikusnak mondható fesztivál ételek sem úszták meg a drágulást. Azt persze fontos megjegyezni, hogy az ételek árösszehasonlítása nem tud oly egzakt lenni, mint az italoké. Ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazok a kitelepülések, ugyanolyan minőségű ételt adnak akár egyazon gyűjtőnéven, mint gírosz vagy hamburger. Alábbi galériánkban (kattintásra nyílik) megnézheted, hogyan néz ki a nulladik napon a Sziget fesztivál, és néhány árat is elcsíphetsz:

A kínálat azonban idén is hatalmas: egy klasszikus burgert megvehetünk már 5500 forintért, amihez vehetünk sültkrumplit (1300 forint) és szószt (600 forint) is. De egy pulled pork szendvics már 6200 forintba kerül, de Mac&Cheese-t is választhatunk jóval olcsóbban, 2500 forintért.