Farkast láttak a magyar erdőben: jó nagy állat volt, vadakat hajtott + VIDEÓ

Farkast láttak az erdőben Ácsnál, nyulat és őzeket hajtott – írja a Kemma.

Március 23-án reggel egy helyi sportvadász Ácsnál farkassal találta szembe magát az erdő szélén. A farkas először nyulat, majd őzeket hajtott, miközben a vadász jelenléte nem igazán zavarta. A helyi sportvadász felvételt is készített az állatról, de a találkozás maga annyira hihetetlen volt számára, hogy saját magát is meg kellett győznie arról, hogy nem egy hatalmas sakállal áll-e szemben. A vadász azt is elmondta a lapnak, hogy a társaság tudott a farkasról, és levélben tájékoztatta is a tagokat, hogy a Duna-parton, Ács és Gönyü között láttak farkast. Kérték a vadászokat, hogy fokozottan vigyázzanak rá, ha meglátják.