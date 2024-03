Bámulatos égi jelenség: megérkezett az Ördög üstököse, 2 hetünk maradt

A 71 évente a Föld mellett elhaladó 12P/Pons-Brooks üstökös jelenleg távcsővel látható az éjszakai égbolton, de a csillagászok reménykednek abban, hogy a közeljövőben szabad szemmel is megfigyelhetővé válik, amint fénye tovább növekszik.

A 12P/Pons-Brooks üstökös, amely 71 évente egyszer közelít meg bennünket, jelenleg az éjszakai égbolton figyelhető meg távcsővel vagy kis teleszkóppal. A csillagászok szerint az üstökös fényessége fokozatosan növekszik, és van esély arra, hogy a közeljövőben szabad szemmel is megfigyelhetővé válik - írja a The Independent.

Dr. Megan Argo, a Central Lancashire-i Egyetem asztrofizikusa szerint az üstökös már több alkalommal is fényesebbé vált rövid időszakokra, és az elkövetkező hetekben további fényerőnövekedés várható.

Az üstökösök olyan égitestek, amelyek főként porból, kőzetből és jégből állnak. Dr. Argo szerint ezeket az objektumokat leginkább egy óriási, piszkos hógolyókhoz hasonlítanak. A 12P/Pons-Brooks nevét két felfedezője után kapta, és nagyrészt a Naprendszer külső részein tartózkodik, ahonnan 71 évente tér vissza belső részeibe.

Ahogy az üstökös közeledik a Naphoz, a felmelegedés hatására a jég gázzá alakul át egy szublimáció nevű folyamat során, ennek eredményeként keletkezik a kóma - egy felhő, ami az üstökös magja körül alakul ki - és egy anyagcsóva, ami több millió mérföldre nyúlik el az űrbe. Ez utóbbit a Napból áramló napszél taszítja el az üstökösről. Jelenleg a 12P/Pons-Brooks csóvája még nem látható szabad szemmel; ehhez távcsőre vagy teleszkópra van szükség. Az Androméda-galaxis alatt, kissé balra tőle helyezkedik el az égen.

Stuart Atkinson amatőr csillagász már egy ideje figyelemmel kíséri ezt az égitestet és fotókat is készített róla egy Canon 700D DSLR fényképezőgéppel. Szerinte bár elvileg már most is láthatónak kellene lennie szabad szemmel, a fényszennyezés miatt távcsövre vagy teleszkópra van szükség ahhoz, hogy megfigyelhessük.

Atkinson azt javasolja, hogy az üstökös megfigyeléséhez keressünk sötét helyet, ahonnan magas fák vagy épületek nem zavarják a kilátást. Hozzáteszi: bár csak elmosódott csillagnak tűnik majd egy kis csóvával mögötte távcsöven keresztül nézve, de ha lassan mozgatjuk azt a Jupiter irányából jobbra tartva, könnyebben megtalálhatjuk.

Azoknak, akik fotót szeretnének készíteni az üstökösről, Atkinson állványon álló DSLR fényképezőgép vagy távcső használatát ajánlja. Megjegyzi: mobiltelefonnal csak speciális alkalmazások segítségével lehetséges felvételeket készíteni róla.

Címlapkép: MTI/EPA/Etienne Laurent