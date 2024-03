Új sorsjegyet vezetnek be Magyarországon: emiatt különleges, óriási pénzt is lehet vele nyerni

A megfontolt és izgalmakat kereső játékosokat egyaránt megnyerheti magának a nemzeti lottótársaság legújabb sorsjegye, a Nyereményözön. A 2024-es sorsjegyportfólió második darabja sok – akár több tízezres – összegű nyereménnyel érkezik a lottózókba, illetve a Szerencsejáték Zrt. értékesítőpontjaira március 8-án.

Szinte valamennyi játékosszegmensben sikert arathat a Szerencsejáték Zrt. Nyereményözön néven debütáló sorsjegye. „Egy olyan új sorsjeggyel szerettünk volna a játékosainkat megörvendeztetni, amely vizuális megjelenésében frissességet sugároz, vegyíti a hosszabb és rövidebb menetű játékokat, mindemellett más sorsjegyektől eltérően 3000 és 50 000 forint között kínál kiemelten sok nyereményt. A pop-art stílusú Nyereményözönt egyaránt szánjuk az izgalmakat kereső és megfontolt játékosainknak, és azoknak, akik szeretik a kisebb nyereményeket” – foglalta össze dr. Uszkay-Boiskó Sándor, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója.

A termékpaletta legújabb tagja főként a szórakozást, izgalmat és élményt kereső impulzusvásárló játékosok szívébe lophatja be magát már az első pillanattól. Ám a társaság várakozásai szerint kedves lesz azok számára is, akik tervezetten olcsóbb sorsjegyeket vásárolnak, de ugyanígy a lottóra és sorsjegyekre többet költő nagyjátékosok is megtalálhatják benne a számításukat.

Az igazgató kiemelte, hogy akárcsak más szerencsejáték termék fejlesztésekor és bevezetésekor, ezúttal is megvizsgálták a játékosok preferenciáit, illetve elvárásait az új sorsjeggyel kapcsolatban.

Kutatásunk megállapította, hogy a vásárlók közel nyolcvan százaléka kifejezetten megnyerőnek tartja a Nyereményözön koncepcióját, mintegy 70 százalékuk pedig biztosan játszana az új termékkel. Mindez arra enged következtetni, hogy a Nyereményözön a portfóliónk kedvelt tagja lesz

– tette hozzá. A Nyereményözön kaparófelülete négyezer, egyenként 50 ezer forintos, negyvenezer 10 ezer forintos és megannyi ennél kisebb összegű nyereményt rejt. A Szerencsejáték Zrt. új sorsjegye március 8-tól érhető el a lottózókban, illetve a társaság értékesítési pontjain, 1000 forintos áron.