Színt vallott a Legyen Ön is milliomos! egyetlen nagy győztese: erre volt elég a 40 millió forint

Semmiben nem változtatta meg Cserey Gábor életét az, hogy immáron 18 éve, 2006-ban egyedüli játékosként elvitte a Legyen Ön is milliomos! c. játék fődíját – ezt maga a játékos mondta el a Blikknek.

„Ugyanúgy élek ma is. Akkor sem volt olyan hatalmas összeg a 40 millió forint (...)” - mondta el a lapnak Cserey Gábor, aki elmesélte azt is, mi lett a 40 millió forint sorsa. Autóra, lakás- és nyaralótartozásra, utazásra szánta a pénzt, ami pillanatok alatt el is kopott. Gábor ma már nyugdíjas, és ha ma nyerne, akkor a pénzből utazgatna a feleségével, hiszen mint mondja, a lakás és nyaraló már megvan. Cserey Gábor arról is beszélt a lapnak, hogy kvízműsorokban szívesen kipróbálná magát ma is, de véleménye szerint hiába jelentkezik, nem hívják, mert azt gondolják a kora miatt nem képernyőkompatibilis.