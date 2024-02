Itt a SkyShowtime márciusi ajánlata: eszméletlen filmek jönnek, élesedik az Oppenheimer is

A SkyShowtime márciusban is nagy dobással készül, olyan sorozatpremierekkel, mint a Sexy Beast vagy a Mary & George. Filmekben sem lesz hiány, hiszen az Oppenheimer, a Champions és a Strays is megérkezik a streaming szolgáltató kínálatába.

A SkyShowtime márciusban is elhozza a világ legnagyobb stúdióinak alkotásait, olyan sorozatpremierekkel, mint a Sexy Beast vagy a Mary & George. Filmekben sem lesz hiány, hiszen az Oppenheimer, a Champions és a Strays is megérkezik a streaming szolgáltató kínálatába.

Ezen felül folytatódó sorozatok is élesednek szép számmal. Jön a The Envoys (Los Enviados), illetve a HALO 2. évada is, mindkettő egyaránt 8-8 epizóddal. De élesedik a Ted is, aminek első évada 7 részes lesz. Érkezik még a The Lovers és a The Woman in the Wall című alkotás is, mindkét sorozat debütál, az első évaduk egyaránt 6-6 részes lesz. A legnagyobb nevű filmek mellett jön még a Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain c. alkotás is.