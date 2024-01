Csúcsfizetéséről vallott Hajdú Péter: ennyit keres YouTube-os műsorain a sztártévés

Jobban keres a műsorvezető, mint mikor vezérigazgatója volt egy televíziós csatornának. Szólt arról is, hogy milyen bevételekben gondolkodik, hogy éri meg neki jobban.

Bár a hagyományos tévézésből évekkel ezelőtt kiszorult, internetes műsorait mág így is szépoen hoznak a konyhára Hajdú Péter egykori tévés producernek. Hajdú a músorait az internetre költöztette, és mint a Borsnak elmondta: így is van mit a tejbe aprítania.

A műsorvezető tisztába tette, hogy régi, sokak által nagyon kedvelt műsora, a Frizni is folytatódni fog. De emellett természetesen a celebekkel foglalkozó másik műsora is robog tovább.

A Frizbi nem szűnik meg, de a szezonban valóban az eheti lesz az utolsó adás, ami egyébként nagyot fog szólni. Ezt követően egészen nyárig minden héten a Beköltözve formátummal jelentkezünk

- mondta a producer-műsorvezető. Azt is hozzátette: anyagilag sem panaszkodhat, gyakorlatilag jobban keres, mint amikor vezérigazgató volt.

Hogy anyagi értelemben megérte -e a váltás és az önállósodás? Abszolút! Maradjunk annyiban, hogy most jobban keresek, mint amikor vezérigazgató voltam és ez nem azt jelenti, hogy akkoriban nem kerestem jól. Sőt… Persze az is az újabb formátum mellett szól, hogy akár többórás adás is lehet egy-egy szárral eltöltött napomból és ez a YouTube szempontjából egy nagyon fontos tényező

- mondta erről Hajdú Péter.