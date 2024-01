OnlyFans-karrierjéről vallott Molnár Anikó: volt, aki 10 millió forintot ajánlott neki ezért

OnlyFans-karrierjéről beszélt egy műsorban Molnár Anikó. Azt mondja, volt aki 10 millió forintot is ajánlott neki egy együttműködésért.

Online, OnlyFans-karrierjéről beszélt a Palikék Világa by Manna Ilyen az élet című műsorában Molnár Anikó, akit akár az egyik exével együtt is meglehet nézni az online felülten, persze csak akkor, ha fizetnek érte. Molnár Anikó azt mondja, ő igazából amúgy is ezt csinálná a hálószobájában, úgyhogy most „egy bizonyos rétegnek, ha szeretné látni, akkor nem premierplán, nem ott személyesen, nem élőben, de betekintést engedek a hálószobámba”. Már persze ha az ügyfél fizet ezért.

„Most kaptam egy 10 millió forintos ajánlatot. Amerikából két fiú szeretett volna velem tartalmat gyártani, és azt mondtam, hogy nem (…) nem ismerem őket, velem olyat nem fognak csinálni, amit én nem szeretnék – tette hozzá Molnár Anikó. A korábbi valóság show szereplő azt is elmesélte, azt hitte, hogy a pasik majd elfordulnak tőle munkája miatt, de nem így lett. Saját bevallása szerint sorban állnak a fiúk azért, hogy vele lehessenek, még házassági ajánlatokat is kap.