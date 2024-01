Szellemjárta hely lett a legendás vidéki gyermektábor: sokaknak fáj a mostani bezárás

Az osztrák határtól pár száz méterre, fent a Vas-hegyen bújik meg Szombathely egyik utolsó önkormányzati tulajdonú gyermektábora, ami most komoly veszélybe került. De kinek, miért fontos a bezárt, nemrég még gyermekzsivajtól hangos felsőcsatári gyermeküdülő? Többen megmozdultak érte, aláírásgyűjtés indult a megmentésért- írja a HelloVidék.

Szombathelytől 20 kilométerre, Felsőcsatár közelében, fent a szőlőhegyen, közvetlenül az erdő mellett található a közel 100 évvel ezelőtt épült, nagyrészt zöldpalából, hagyományos kőrakásos technikával felhúzott gyermeküdülő. A hetvenes évektől főként a szombathelyi iskolák diákjai (úttörői) táboroztak itt. Akkor 80 fő is elfért az emeletes ágyakkal berendezett, komfortosnak ma már aligha nevezhető, három szintes épületben. Jobb időkben, tavasztól késő őszig egymást váltották az iskolai turnusok. Hiába a páratlan természeti környezet, 2021 óta a gyermeküdülő már nem nyitott ki. Az a legkisebb baj, hogy elöregedettek a fából készült födémek elavult a vízvezeték és az elektromos hálózat, a természetvédők most attól félnek, ha sorsára hagyják a kőházat, menthetetlenül tönkremegy még az is, amiért maguk is évtizedeken át dolgoztak.

Amikor még működött, a régióban az egyik legnagyobb forgalmat bonyolította le

A Kerekerdő Alapítványt működtető stáb tagjai közül is többen apró gyerekként jártunk először ezen a varázslatos helyen. Évtizedek múlva felnőttként, természetvédelmi szakemberként, pedagógusként tértünk ide vissza. Azóta (1991.) minden nyáron megrendeztük természetvédelmi táborunkat, a Süni tábort, tavasszal és ősszel pedig erdei iskolai programjainkat. Volt olyan év amikor öt alkalommal is gyerekekkel töltöttük meg a tábort

- mesélte beszélgetésünk elején Gyöngyössy Péter, a Kerekerdő Alapítvány vezetője, aki elhatározta, nem hagyja annyiban, és aláírásgyűjtésbe kezdett az egykori felsőcsatári gyermeküdülőért.

Ahogy mesélte, a Vas-hegy és a Pinka mente a Kerekerdő Alapítvány tevékenységének egyik „szent” helyévé vált, ahol a gyermektábor bázisán 33. éve szervezték a környezeti nevelési programjaikat. Gyöngyössy Péter szerint a hely adottságai és hagyományai alapján a régióban található gyermekek erdei iskoláztatásával, természetvédelmi nevelésével, nyári táboroztatásával foglalkozó bázishelyek közül ez az egyik legjelentősebb.

Tíz éve is bezárták, aztán történt egy kis felújítás

A Felsőcsatári Gyermeküdülő évtizedeken keresztül volt kedvelt helyszíne a legkülönbözőbb szervezetek és intézmények közösségi programjainak is. Tulajdonosa a szombathelyi önkormányzat, az épületet a szombathelyi Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont, a város művelődési intézménye üzemelteti.

Az épületen a ’80-as évek óta nem volt komolyabb felújítás. Az indok egyszerű, nincs rá pénz, a felújítás költsége alapból is sokszázmillióra rúgna. 10 éve egyszer már rövid időre bezárták. Akkor is komoly műszaki hibákat találtak, aztán mintegy hárommillió forintból „felújították”. A felújítás szó azonban túlzás, hiszen az épületre szánt 3 millió akkor sem számított túl sok pénznek: a legsürgetőbb munkálatokat végezték el a háromszszintes kőházon. Kicsempézték a wc-ket, érintésvédelemmel ellátott lámpatestek kerültek a szobákba, és a tetőt is megjavították. Utána pár éven át szinte telt házakkal tovább üzemelhetett.

Végül lépni kellett

A tábor fenntartója, a szombathelyi Agora műszaki okokra hivatkozva végül 2022-ben már nem nyitotta ki a tábort. Úgy ítélték meg, hogy a jelenlegi állapotában nem lenne biztonságos itt a táboroztatás. Hivatkozásuk szerint sem a födémek, sem az épületgépészet nem felel meg a szabványnak.

A legkülönbözőbb szervezeteket és iskolákat érintette a bezárás, köztük a Kerekerdő Alapítványt is megrázta döntés, hiszen több mint három évtizede, táboroztattak itt. Természetvédelmi táboraiknak sikerült ugyan új helyet találni a közeli Zala megyei Botfán, de úgy gondolták, tartoznak annyival Felsőcsatárnak, hogy nem hagyják annyiban. Gyöngyössy Péter szerint

rossz döntés volt a tábor bezárása. Ha korlátozott formában is de fent kellett volna tartani a működőképességet.

Évtizedekkel ezelőtt sokkal rosszabb körülmények között is voltak itt táborok. Kis lépésekben, több év alatt, a legsürgetőbb munkákat megfelelően szakaszolva meg kellett volna próbálni biztosítani a táborozás folytonosságát. Egy biztos, nem lehet megoldás az, hogy ölbe tett kézzel várják az uniós forrásokat, közben pedig senki meg sem próbál semmit sem tenni az állagmegóvásért:

Tapasztalataink szerint a hasonlóan magára hagyott, külterjes körülmények között álló épületek gyorsan, a rohamos pusztulás útjára lépnek. Úgy véljük, hogy a tábor adottságai országos viszonylatban is kiválóak. Mint közintézmény fontos bástyája és jelképe az olyan közérdekeknek, mint a természetvédelem és a fenntarthatóságra nevelés. Ezért határoztuk el, hogy kampányt indítunk a tábor megmentésére.

Azt szeretnék elérni, hogy a felsőcsatári tábor a kor jogi, műszaki, egészségügyi előírásainak megfelelően, mielőbb biztonságosan tudjon működni és minél előbb újra alkalmas legyen táborozók, erdei iskolai és más gyerek csoportok fogadására. Céluk az is, hogy a felújítás oly módon történjen meg, hogy tisztelje a táj értékeit, megőrizze a környező területek, természetes jellegét és az épület műszaki állapota, energetikai helyzete a fenntarthatóság szempontjainak is minél jobban megfeleljen.

Tavasszal akciókkal készülnek, addig aláírást és adományokat gyűjtenek

Ahogy a Kerekerdő Alapítvány elnöke mesélte, tavaly júliusban írták meg a petíciót. Először saját programjaikon és táboraikban kezdték meg az aláírásgyűjtést, majd novemberben elindult ez online formában is, a Magyar Természetvédők Szövetsége oldalán. Meglepetésükre, hamar és sokan megmozdultak a tábor bezárásnak hírére, megyeszerte sokaknak lett fontos ez az akció.

Mostanra már több, mint 1500 aláíró csatlakozott a petícióhoz. A december közepén elindított adománygyűjtés eddig, félmillió forintot eredményezett.

Ahogy Gyöngyössy Péter mesélte, eddig két nagy közösség mozdult meg, a horvát kisebbség (Felsőcsatár horvát nemzetiségű falu) és az egykori határőrök. (Ehhez tudni kell, hogy a tábor határában húzódott a Vasfüggöny. A rendszerváltás előtt az egykori úttörőtáborok jellemző programjai voltak a különböző határőrbemutatók. A kőház az ötvenes években határőrlaktanyaként is működött.)

Szombathely városa, és az Agora, mint a táborhely üzemeltetője is támogatja akciójukat, olyannyira, hogy az adományok felhasználásának szabályait a Kerekerdő Alapítvány kezdeményezésére együttműködési megállapodásban rögzítette az intézmény és a civil szervezet. Így a beérkező adományok sorsáról pedig – ahogy megtudtuk - közösen fognak dönteni.

Mint kiderült, még 2009-ben csináltatott egy felújítási tervet Szombathely városa, már akkor is 60-80 millióra becsülték a felújítás költségeit.

Ez az összeg mára megsokszorozódhatott, de ahhoz, hogy új tervek és költség készülhessen, szintén további pénzekre lenne szükség. Gyöngyössy Péter az adományba kapott összeget, a legalapvetőbb állagmegóvási munkálatok elvégzésén túl, a várossal karöltve, a felújítási tervek elkészítésére is fordítaná. A kampányuk célja az is, hogy megpróbáljanak cégeket, és egyéb szövetségeseket találni, hiszen a gyermektáborban, a hatvanas évektől kezdve nyaranta szinte az össze szombathelyi és környékbeli iskolák gyerekei megfordulnak.

