Újabb Oscar-díjas filmje lehet Magyarországnak: ezt az alkotást jelölték a díjra

Elkezdték bemutatni, kik kerültek fel az Oscar-díj esélyesei közé – írja a Variety. A shortlistre pedig felkerült Buda Flóra Anna rövid animációs filmje is.

Az Oscar-díjat kiosztó Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia elkezdte bemutatni azokat a listákat, hogy kiket jelölnek majd jelöltnek a díjra. A listáról kiderül, hogy eddig a Barbie (Greta Gerwig) vezet 5 jelöléssel. Az animációs rövidfilmek névsorát átpörgetve viszont feltűnik, hogy az akadémia jelölte Buda Flóra Anna 27 c. filmjét is, így pozitív elbírálás esetén, akár új magyar Oscar-díjasunk is lehet. A film egyébként Arany Pálma-díjat nyert Cannesban, ami bizonyos szempontból az Oscar-díj előszobájának is tekinthető.

(Címlapkép - Caroline Brahman, MTI/MTVA)