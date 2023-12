Hatalmas fogás az adományboltból: 37 millióért kelt el az 1400 forintért vett váza - kiderült, ritkaságról van szó

Adománybóltból került elő egy nagyon ritka olasz üvegváza. A vevő 4 dollárt fizetett érte, később az aukción egy titokzatos vevő 37 millió forintnak megfelelő dollárt fizetett érte.

Még júniusban vásárolt a virginiai Brooknealban élő Jessica Vincent egy adományboltban egy kis üvegvázát, ami megtetszett neki. A vázáért 4 dollárt (azaz mai árfolyamon kb. 1400 forintot) fizetett. Mint kiderült, egy ritka műkincset vásárolt meg bagóért, a vázát a velencei Carlo Scarpa tervezte még az 1940-es években, az olaszországi Murano szigetén működő híres üvegműhely számára. A Telex szerint a nő a Facebookon próbálta meg megtudakolni, hogy mit is talált, jelentkeztek nála olyanok, akik 10 ezer dollárt, azaz kb. 3,5 millió forintot azonnal kifizettek volna a vázáért, de a megtaláló itt már sejtette, hogy valami értékeset talált, így nem csapott le az ajánlatra.

Elküldte a fotót a Wright aukciósháznak, a szakértők a kép láttán azonnal autóba pattantak, hogy személyesen is megnézzék a darabot. Mint megállapították, egy ritka, eredeti darabról van szó. December 13-án, New Yorkban az aukciósház Important Italian Glass című árverésén került kalapács alá. Az előzetes várakozások szerint is 30 ezer és 50 ezer dollár (10,5-17,5 millió forint) közötti összegre számítottak, végül 85 ezer dollár lett a leütési ára, majdnem 30 millió forint - így a magát megnevezni nem kívánó vevő az árverési jutalékkal együtt 107 ezer dollárt (több mint 37 millió forintot) adott érte.