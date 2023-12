Milyen idő lesz Magyarországon karácsonykor? Itt a friss előrejelzés, sokan nem fognak örülni

Az ünnepekhez közeledve Nagy-Kurunczi Rita, az Időkép vezető meteorológusa elárulta, hogy nagy a bizonytalanság az előrejelzésekkel kapcsolatban, amik akár 20 fokos szórást is mutatnak. Így nemcsak azt nem lehet tudni, hogy fehér karácsonyunk lesz, hanem azt sem, hogy milyen légtömeg áramlik szenteste Magyarország fölé.

Nagy-Kurunczi Rita arról beszélt az Időkép oldalán, hogy ha a fehér karácsonyról bezsélünk először is fel kell tennünk a kérdést, hogy ez pontosan mit is jelent. Esik a hó? Vastag hótakaró lepi el a tájat? Esetleg annyit tesz, hogy fehér zúzmara van a fákon, bokrokon? Egyúttal pedig mindenkit emlékeztetett arra, hogy tavaly karácsonykor egy enyhülés kezdődött, ami miatt országszerte 10 fok közelében voltak a csúcsok, amivel az országos melegrekord is megdőlt.

Arra azonban a meteorológus szerint még nem lehet válaszolni, hogy fehér lesz-e a karácsony. A modellek többsége ugyanis kisebb enyhülést ígér Luca napjával kezdődően, majd a hétvégétől újabb meleghullám érkezik. Ezután viszont már óriási a különbség a modellekben: a különböző futások 20 fokos szórást produkálnak. Azaz még azt sem lehet megmondani jelenleg, hogy hideg, sarkvidéki vagy enyhébb, meleg légtömegek érkeznek Magyarország fölé karácsonykor.

Így hát mindenkitől azt kérjük, hogy legyen egy kicsit türelmes, ahogyan közeledünk az ünnepekhez, az előrejelzések is egyre pontosabbá válnak és újra kielemezzük majd a lehetséges forgatókönyveket

– mondta el a szakértő.