Újabb durva havazás csap le az országra: 20 centi hó is eshet a hétvégén

Magyarország egy újabb szeglete borul fehérbe a hétvégén. Mutatjuk, hogy hol várható havazás a hétvégén.

Szombaton délutánra egyre nagyobb területen várható eső, zápor – írja az Időkép, hozzátéve, hogy havazásra is számíthatunk az északi tájakon, de kezdetben itt is inkább az eső, havaes eső lesz a jellemző.

Az előrejelzések szerint Sopron és Kőszeg környékén akár 10-20 centiméternyi hó is eshet, míg a Balaton északi vonala felett 2-5 centiméterre lehet számítani. Az esti órákban északon ónos eső is eshet, míg a Dunántúlon és északkeleten megélénkül a szél, ami viharossá is válhat esetenként. Emiatt a dunántúli tájakon kisebb hófúvás is előfordulhat. A nappali maximumok szombaton 0 és 17 fok között alakulnak majd.

Vasárnap ezzel szemben már csak helyenként alakulhat ki hószállingózás, kisebb havazás, nyugaton pedig akár ki is süthet a nap. Tartósabb felhős idő csak keleten, északkeleten várható. Azonban sokfelé élénk, kezdetben néhol viharos szél várható. Napközben -3 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.