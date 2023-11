Börtönbe vonult a TV2 sztárja: úgy tűnik, hosszú ideig rács mögött marad

Börtönbe vonult Hopka László, azaz a Kőgazdag Fiatalokból ismert Papacita. Úgy tudni, legalább 8 hónapot kell ülnie, legrosszabb esetben másfél év múlva szabadulhat.

A Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy ismét körözést adtak ki Hopka László, azaz a Kőgazdag Fiatalokból ismert Papacita ellen, okaként kapcsolati erőszak volt megjelölve. Úgy tűnik, hogy a balhés testőrnek ezúttal be is kellett vonulnia a börtönbe.

Papp Olivér, azaz PSG Ogli megerősítette, hogy testőrét szerdán lecsukták, a Twitch-csatornáján úgy fogalmazott, Papacita börtönben van, és egy darabig ott is fog maradni. Ameddig bent van, ő kacsolattartóként segíti majd, úgy tudja, testőre legalább egy évig a rácsok mögött lesz. Később Instagramon is posztolt a témában, a Markó utcában pózolnak Hopka Lászlóval, és egy videó is van a bejegyzésben.

Lányok, fiúk, egyelőre én eltávozom a médiából, nem fogtok egy darabig látni. Nem tudjuk egyelőre, hogy meddig. Tegnap egy váratlan, nagyon régi dologból, kapcsolatomból visszafolyólag, a múltkoritól függetlenül sajnos bejött egy ügy, ami miatt be kell vonulnom egy bizonyos időre. Egyelőre még nem tudom, hogy hova, merre visznek

- mondta a videóban Hopka László, aki úgy tudja, legalább 8 hónapot lesz börtönben, legkésőbb másfél év múlva szabadulhat.