Megint aljas bűnözők utaznak a pénzünkre: a megasztáros nevében igyekeznek kicsalni

Pénzt akarnak kicsalni a Megasztár győztesének nevében, ő azonban gyorsan közölte, hogy természetesen nem ő áll emögött.

A Megasztár egykori felfedezettje, Kökény Attila nevében próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan internetezőktől - erre maga az énekes hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Az énekes esete nem egyedülálló, jól ismerhetjük a csalásnak ezt a formáját, mikor például reklámoznak valamit a híresség nevével úgy, hogy őket senki nem is kérdezte meg.

Kökény Attila most az Instagramon hívta fel rajongói figyelmét arra, hogy semmiképpen se dőljenek be ennek a csalásnak, bármelyik közösségi platformon is jut el hozzájuk.

Figyelem! Sajnos, egyre több internetes csaló jár el a nevemben, aki pénzt akar kicsalni tőletek! Soha, senkitől, semmilyen körülmények közt nem tettem és nem tennék ilyet! Akinek esetleg érkezett az e-mail-fiókjába, Facebookra, Instagramra, TikTokra üzenetként a nevemben, miszerint pénzt vagy bármit kér tőletek, azonnal jelentsétek a profilt és ne reagáljatok rá! Köszönöm szépen! Vigyázzatok magatokra, az értékeitekre!

– írta az énekes.