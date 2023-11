Itt vannak a SkyShowtime ünnepi tartalmai: karácsonykor ezt lehet majd nézni

Megérkezett a SkyShowtime az ünnepi programajánlókkal. Számos régóta várt sorozat folytatása lesz elérhető decembertől és az ünnepi hangolódást is megtámogatják klasszikus tartalmak feltöltésével.

Megérkeztek a SkyShowtime kiemelt ünnepi ajánlatai, az ünnep közeledtével számos karácsonyi klasszikus kerül fel a kínálatba. Elérhető lesz a Holiday című film is, ami méltán nevezhető egy abszolút karácsonyi klasszikusnak, tökéletes hangulatót biztosít ajándékcsomagolás, vagy a lakás dekorálása mellé.

A filmben Cameron Diaz és az Oscar-díjas Kate Winslet két olyan nőt alakít, akiknek épp az ünnepek előtt gyűlt meg a bajuk a férfiakkal. Kétségbeesetten vágynak a változásra, így házat cserélnek, és két teljesen más helyre utaznak (Diaz Londonba, Winslet Los Angelesbe). Mindketten egyedül találják magukat egy ismeretlen városban, de egyikük sem marad sokáig idegen az új környezetben. A sztárszereplők között feltűnik Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Ed Burns és Rufus Sewell. A film írója és rendezője Nancy Meyers.

De emellett már elérhető a Grincs, a Tapló télapó és a Fehér karácsony is, illetve a kínálatot tovább bővítették régebbi filmsorozatokkal, ha pihenésképpen több filmmaratont terveznénk. Elérhető váltak a Keresztapa filmek, a Mission: Impossible és Indiana Jones részek is. De ezek mellett a már korábban befutott sikersorozatai is folyatódnak a streaming szolgáltatónak.

A Yellowjackets című sorozat, ami kizárólag ennél a szolgáltatónál elérhető is folytatódik, a 2.évad 9 új résszel érkezik decemberben. A túlélőfilm, a pszichológiai horror és a felnőttéválástörténetek műfajait egyesítő Yellowjackets egy tehetséges középiskolás lány focicsapat történetét követi nyomon, akik (nem éppen szerencsés) túlélői lesznek egy repülőgép-katasztrófának az északi vadon mélyén. A sorozat bemutatja, ahogy egy nehézségekkel küzdő, de sikeres csapat vad hordává alakul, miközben végigköveti a lányok életét is, amelyet 25 év elteltével próbálnak újra összerakni – ám a múlt valójában soha nem tűnik el. Ami a vadonban kezdődött, annak még koránt sincs vége. De ezeken felül számos sikeres sorozatának folytatása és új tartalmak is felkerülnek a kikapcsolódni vágyók számára.