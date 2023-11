Itt a pontos dátum: ekkor nyitja meg kapuit a Városligeti Műjégpálya Budapesten

Itt a bejelentés, november 17-én megnyílik a műjégpálya a Városligetben.

A novemberrel nem csak a karácsonyi reklámok és kirakatok jelennek meg, de hamarosan nyílik a karácsonyi vásár, sőt a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó is bejelentette, hogy a november 17-19-ei hétvégén megnyitja kapuit a korcsolyázók előtt, amennyiben azt az időjárás is engedi. Az eseményt a közösségi médiában is megosztotta a műjégpálya: