Lehidalsz, mennyibe kerül az új Adidas luxuscipő: így is percek alatt elkapkodják majd

Ultra-limitált focicipőt dob piacra az Adidas és a Bugatti. A szuperautó-gyártó az X Crazyfast Bugatti stoplis futballcipőhöz adta a nevét, a dizájn mellett a kialakításban is fontos szerepet kapott a sebesség. A luxuscipőre mindkét vállalat logója felkerült, és természetesen spéci dobozt is kapott.

Viszont nem lesz egyszerű hozzájutni, ugyanis összesen 99 darab készül belőle. És az sem egyértelmű, mennyibe is kerülnek a cipők, ugyanis november 8. és 11. között lehet licitálni rájuk, vélhetően az a 99 ember lesz a nyertes, aki a legtöbbet ajánlja egy-egy párért. A kezdőár a hivatalos oldal szerint 0,2 ethereum, azaz mai árfolyamon több mint 131 ezer forint.

introducing the new definition of speed. 💙🖤



the adidas x BUGATTI XCrazyfast boot is a unique collaboration that showcases the essence of innovation, speed, and style in footwear.



be fast: https://t.co/7IrqqXY8cz pic.twitter.com/U0y6KKZ1U4