Újabb gigasztár érkezik Magyarországra: nem fogod elhinni, kicsoda!

2024 júliusában első önálló magyarországi koncertjével lép fel a Puskás Arénában Ed Sheeran.

Eddig mindössze egy alkalommal láthatta idehaza a közönség az elmúlt évek egyik legsikeresebb énekes-dalszerzőjét, 2024. július 20-án azonban ismét lesz rá lehetőség, hogy a rajongók élőben hallhassák Ed Sheeran legnagyobb slágereit, immár egy szóló show keretében a Puskás Arénában. Előtte Calum Scott játszik majd - írja a welovebudapest.com



Az angol énekes idén már két lemezt is kiadott, turnéja amerikai állomásain pedig több rekordot is felállított, így mindenképpen érdemes készülni rá, hogy gyorsan elkapkodják majd a budapesti jegyeket is. Aki mindenképpen szeretne ott lenni, az 2023. október 26-ra ne csináljon magának programot, ugyanis aznap 10 órakor indul a jegyértékesítés az Eventim.hu felületén.