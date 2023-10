Körözést adott ki az ORFK PSG Ogli 7 testőrére: ez a Kőgazdag Fiatalok Papacitájának bűne

Körözést adott ki az ORFK PSG Ogli testőrére, azaz Papacitára. Papacita – hivatalos nevén Hopka László – azóta tisztázta magát és lekerült a police.hu-ról.

Elfogatóparancs alapján körözték a Kőgazdag Fiatalokból ismert Papacitát – írja a 24.hu. A férfi PSG Ogli testőreként szerepelt a TV2 realityjében. Papacita – hivatalos nevén Hopka László – ellen október 11-én adott ki elfogatóparancsot a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés Végrehajtási Csoportja.

A parancs azóta lekerült a police.hu-ról, Papacita pedig tisztázta magát, ahogy erről a TikTokon beszámolt:

Srácok, elmondjuk frankón, hogy arról volt itt szó, hogy volt egy lakcímváltozásom 3 évvel ezelőtt, és akkor volt egy pénzbírságom. Valami közlekedési kihágással, ami 143 ezer forintra emelkedett. Ezt reggel rögtön beutaltuk a rendőrségre, és visszaigazoltan, vissza is vették a körözést, tehát nem vagyok körözés alatt. Nincsen semmi probléma. Megkérdeztük az eljáró tisztet, hogy miért sikkasztásnak nevezik: az volt a válasza, azért, mert az államkasszából a pénzt elvettem, tehát nem fizettem be. Mindenkinek ajánlom, ha valakinek pénzbírsága van, fizesse be, akár 5 vagy 10 ezer forint, mert ez a rendszer így van felépítve. (…) 12 perc alatt elintéztük ezt a félreértést.