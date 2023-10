Díjnyertes magyar film tarol a hazai mozikban: hollywoodi csúcsprodukciókat nyomott le

Az Oppenheimer kiesett a TOP10-es listából, a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nyert Magyarázat mindenre című magyar alkotás viszont a 3. helyen végzett a hétvégén. A legnézettebb film a hétvégén a Fűrész X. volt, erre több mint 17 ezer ember volt kíváncsi.

Múlt hét csütörtök óta már megtekinthető a magyar mozikban Reisz Gábor Velencében díjazott filmje, a Magyarázat mindenre. A legutóbbi mozis összefoglaló cikkünkben írtuk, hogy ugyan már több mint 2 hónapja elérhető a mozikban az Oppenheimer, ehhez képest október első hetén még mindig a top 10-es listában foglalt helyet, megelőzve a riválisát a Barbie filmet, ami kiesett a 10-es listából. Most az elmúlt hétvégi (október 5-8) adatokat néztük meg, hogy melyek voltak a legkeresettebb filmek a mozikban.

Talán senkit nem ér váratlanul, hogy a lista első helyét a Fűrész filmek folytatása foglalja el. Azonban megnyugtató látni, hogy Reisz Gábor díjazott filmje is a top10-es listában helyezkedik el, ráadásul igen előkelő 3. helyen. A filmet több mint 13 ezer ember látta, és közel 30 milliós bevételt hozott csak a megjelenése óta, azaz október 5-től október 8-ig. A premier előtti vetítésekkel együtt már közel 17 ezer ember látta a filmet. Az összes a hétvégén eladott jegyből nagyjából 11%-ot a Magyarázat minden-re adták el, tehát 10-ből 1 magyar ezt a filmet választotta a hétvégén.

A Fűrész X-en kívül Az Alkotó című film előzi csak meg, ami a múlt héten még az első helyen volt. A listából az is látszik, hogy hiába volt kedvező időjárás a hétvégén, a gyerekek is nagy érdeklődést mutattak az elsősorban számukra gyártott Mancs őrjárat: A szuperfilm iránt. A mesefilmet nagyjából 500 emberrel látták kevesebben, mint a Magyarázat mindenre díjazott filmet. Viszont ezen a hétvégén már az Oppenheimer is kikerült a 10-es listából, és a 14.helyet foglalja el, ami ahhoz képest, hogy a film 11 nap híján 3 hónapja műsoron van, így is szép teljesítmény.