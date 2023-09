Óriási bajban vannak a hazai tévécsatornák: ha ez így megy tovább, lehúzhatják a rolót?

Magyarországon az elmúlt két-három évben terjedt el az előfizetés mellett igénybe vehető lekérhető videótartalmak használata. A köznyelvben ez a szolgáltatás – nem teljesen pontosan – streamingként vált ismertté. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) évente végzett reprezentatív felmérése szerint legutóbb már a háztartások közel fele – 44 százaléka – nézett filmeket vagy sorozatokat ezeken a csatornákon. Sőt, az elmúlt két évben megindult a televízió-előfizetések lemorzsolódása is.

A három legelterjedtebb streamingszolgáltatónak itthon a Netflix, az HBO Max és a Disney+ számít. A háztartások 30, 21, illetve 14 százaléka használta ezeket a felületeket. A szolgáltatás széles körű elterjedése számos előfeltételen múlt, így például csak azok tudják érdemben kihasználni az előfizetést, akik jó minőségű internetkapcsolattal és okostévével is rendelkeznek. Bár streaminget lehet nézni számítógépen vagy akár mobiltelefonon is, az élmény bizonyosan jóval kisebb így. A szolgáltatók részéről pedig a nagy mennyiségű magyar nyelvű tartalom és a magyar nyelvű ügyfélszolgálat megléte volt elengedhetetlen. Például az Amazon Prime valószínűleg azért nem terjedt el Magyarországon, mert kínálata ugyan hatalmas, de ebből viszonylag kevés a magyarul is nézhető film.

A streaminghasználatban megfigyelhető az innovációk terjedésének jellemző mintázata: a magasabb végzettségű, a jó anyagi helyzetben lévő, továbbá a fiatalabb háztartások sokkal nagyobb eséllyel veszik igénybe. Így például míg a 30 és 39 év közötti háztartásfővel rendelkező háztartásoknak 54 százaléka volt streaming-előfizető, a 60 feletti háztartásoknak csak 19 százaléka. Hasonlóképpen, míg a legjobb anyagi helyzetű háztartások 65 százaléka használt előfizetéses lekérhető videócsatornát, a legrosszabb pénzügyi helyzetben lévőknek csak 24 százaléka.

Mivel az emberek szabadideje – legalábbis középtávon – állandó, egy új szórakozási forma elterjedése valami mástól kell, hogy elvonja az időt. Az ugyan általánosságban nem igaz, hogy amennyivel többet néz valaki lekérhető filmeket, annyival kevesebbet tévézik, de kétségtelen jelei vannak a tévéhasználat lassú visszaszorulásának.

A legutóbbi felmérés alkalmával a háztartások 12 százaléka nem nézett már egyáltalán televízióadást. Vagy azért, mert csak streaminget nézett, vagy azért, mert sem tévét, sem streaminget nem fogyasztott. Az elmúlt két évben ezzel párhuzamosan megindult a televízió-előfizetések lemorzsolódása is. Míg korábban hosszú ideig stabilan 3,7 millió körül volt a tévé-előfizetések száma, 2021 közepe óta csökken: az idei év közepén a két évvel korábbi csúcsértékhez képest 175 ezerrel, közel 5 százalékkal kevesebb előfizetést tartottak nyilván, azaz negyedévente mintegy 20-30 ezer háztartás dönt úgy, hogy nincsen szüksége a hagyományos televíziózásra. Döntő részük alighanem azért, mert jobb szórakozást talál a lekérhető tartalmakban.