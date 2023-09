Meglépték: a következő főváros is betiltotta az elektromos rollerezést

Azt követően, hogy a párizsiak április elején megszavazták a bérelhető elektromos rollerek betiltását, szeptembertől már nem elérhetők a a városban az ilyen típusú járművek.

15 000 bérelhető rollernek mondtak „adieu”-t a párizsiak szeptember elejétől. A sokakat idegesítő közlekedési eszközöket a párizsiak körében április 2-án tartott szavazás küldi más országokba és városokba. 2021-ben Franciaország-szerte 24 ember halt meg rollerrel összefüggő balesetben, ezekből három Párizsban. Tavaly 459 balesetet regisztráltak – írja az Infostart.

A cikk szerint szeptember 1-hez közelítve már napi 400 darab rollert vontak ki a forgalomból, és az egyik üzemeltető cég, a Tier Mobility közölte, hogy a kétkerekűek Németországba és Lengyelországba migrálnak, egy kisebb részük pedig a Párizs környéki régióba. Két másik franciaországi elektromosroller-kölcsönző, a Lime és a Dott arról számolt be, hogy Lille-be, Dániába, Londonba, Belgiumba, de akár Izraelbe is átkerülhetnek a járművei. A cégek azzal próbálnak talpon maradni, hogy megpróbálják erősíteni a kölcsönözhető – és akár elektromos motorral hajtott – biciklik piacát. A Tier szerené, ha minél többen állnának át a kerékpárhasználatra, de úgy találták, hogy Párizsban csak az emberek 12 százaléka vevő erre.

Mint arról korábbna a Pénzcentrum is beszámolt, a párizsiak áprilisban szavazáson döntöttek arról, hogy végleg leszámolnak az elektromos rollerezéssel. Az először megtartott "állampolgári voksoláson" az 1,3 millió választásra jogosult közül 103 ezren vonultak az urnákhoz, azaz a részvétel 7,46 százalékos volt. Anne Hidalgo polgármester még a szavazás előtt elkötelezte magát arra, hogy "mindenképpen és egyszerűen tiszteletben tartja a voksolás eredményét, bármi is legyen az". A párizsi városvezető maga is a betiltás mellett kampányolt.