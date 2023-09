Egetrengető premiereket robbant ősszel a SkyShowtime: jövőre is lesz mit nézni

A Paramount Pictures és a Universal Pictures új filmjeinek otthont adó SkyShowtime az idei év folyamán és 2024-ben még több nagyszabású alkotást fog bemutatni, és a tervek szerint a 2023-as kasszasikerek 50%-a elérhető lesz a szolgáltatáson keresztül. Emellett a fizetős tartalmak Hollywood 2022-es kasszasikereinek 50%-át fedik le. A 2022-es év nagy mozisikerei, amelyek még mindig elérhetők a szolgáltatással: Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion és Minions: The Rise of Gru.

Szeptemberi premierek

A Dungeons & Dragons: Betyárbecsület egy izgalmas akciófilm, amely a legendás játék látványos világát varázsolja a képernyőre olyan színészek közreműködésével, mint Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head és Hugh Grant.

A cég saját gyártású sorozata, a kritikusok által is méltatott Poker Face szeptemberben kerül bemutatásra. Az Emmy®-díjra jelölt Natasha Lyonne alakítja Charlie-t, aki rendkívüli adottsága révén megérzi, ha valaki hazudik. Plymouth Barracudájával útnak indul, és minden megállónál új karakterekkel és furcsa bűncselekményekkel találkozik, amelyeket kötelességének érez megoldani.

A Codename: Annika, a cég saját gyártású, finn-svéd koprodukcióban készült krimisorozata. A történet egy finn csalásvizsgálóról, Emmáról szól, aki titokban beszivárog egy stockholmi aukciósházba, hogy kinyomozza a cég kapcsolatát egy Blanko néven ismert hírhedt pénzmosóval. Annika fedőnéven egy szenvedélyes, pörgős személyiségű lányt játszik el, aki a vad buliknak, drogoknak és alkoholnak él, ami épp az ellentéte a hűvös, nyugodt és összeszedett Emmának. Annika bőrében azonban Emmának szembe kell néznie olyan múltbéli emlékekkel, amelyeket már megpróbált elfelejteni.

Októberi premierek

A The Family Stallone, az Oscar-díjra jelölt Sylvester Stallone, felesége, Jennifer Flavin Stallone és három lányuk, Sophia, Sistine és Scarlet főszereplésével készült új dokusorozat Hollywood egyik leghíresebb családjának életébe enged bepillantást. Stallone élete legnagyobb szerepében mutatkozik be: apaként.

A Special Ops: Lioness történetét egy valós amerikai katonai program ihlette. A főszereplő, Joe (Zoe Saldaña) a CIA terrorizmus elleni háborúja élharcosaként próbál egyensúlyt teremteni a magán- és szakmai életében. A Lioness program Kaitlyn Meade (Nicole Kidman) és Donald Westfield (Michael Kelly) felügyelete alatt Cruzt (Laysla De Oliveira), egy kemény tengerészgyalogost vesz fel arra, hogy Joe mellett beépített ügynökként segítse a CIA erőfeszítéseit, a következő 9/11 megelőzése érdekében.

A Fleeting Lies, a cég saját gyártású spanyol sorozata novembertől lesz elérhető. Egy hónappal az esküvőjét és közvetlenül a cégigazgatói kinevezését megelőzően, Lucíát (Elena Anaya) bemártja a szintén előléptetésre pályázó riválisa, Sandi (Quim Gutiérrez). Emiatt Lucíát ipari kémkedéssel vádolják meg, és azonnali hatállyal elbocsátják. Lucía élete és jövője száznyolcvan fokos fordulatot vesz, minden bizonytalanná válik, és hatalmas dilemmával találja szemben magát: hogyan bizonyítsa be ártatlanságát. ​ Lucía illegális dolgokba kezd, hogy el tudja tartani a családját, közben pedig eltitkolja előlük a történteket. A hazugságok egyre tarthatatlanabbá, a mindennapjai pedig egyre bonyolultabbá válnak.

Novemberi premierek

Az ikonikus vígjáték, a Frasier diadalmas visszatérése. Az új sorozat, amelynek főszereplője és vezető producere Kelsey Grammer, Frasier Crane (Grammer) életének új fejezetéről szól. A főszereplő visszatér a Massachusetts állambeli Bostonba, ahol új kihívásokkal néz szembe, új kapcsolatokat alakít ki, és végre valóra váltja néhány régi álmát. Frasier visszatért! Grammer mellett az új sorozat főbb szereplői: Jack Cutmore-Scott, aki Frasier fiát, Freddyt alakítja; Nicholas Lyndhurst mint Frasier régi főiskolai barátja, Alan, akiből egyetemi tanár lett; Toks Olagundoye, aki Oliviát, Alan munkatársát, az egyetem pszichológiai tanszékének vezetőjét játssza; Jess Salgueiro mint Freddy szobatársa, Eve; valamint Anders Keith, aki Frasier unokaöccse, David bőrébe bújt.

A Dreamland egy érzelmekkel teli dráma négy együtt élő nővér titkairól, hazugságairól, szerelmeiről és céljairól. A film a napsütötte brit tengerparti városban, Margate-ben játszódik, és a többgenerációs női kapcsolatokat és az időnként nehézkes családi viszonyokat mutatja be egy sötét komédiában. A legidősebb lánytestvér, Trish (Agyeman) harmadszorra is teherbe esik párjától, Spence-től (Kiell Smith-Bynoe). Ezúttal előre eldöntötte: ez a gyermek lány lesz. Két húga, Clare (Gabby Best) és Leila (Aimee-Ffion Edwards) édesanyjukkal (Frances Barber) és a Margate-ben jól ismert nagymamájukkal (Sheila Reid) összefognak, és Trish „manifesztiválján” egy kislányt „manifesztálnak”. Amikor azonban másik testvérük, Mel (Allen) váratlanul újra betoppan az életükbe, a stabil családi kötelékek veszélybe kerülnek, és amint bekopogtat az ajtón, a címet ihlető „álomvilág” egy csapásra szertefoszlik…

A Renfield című modern szörnymese Drakula, a történelem legnárcisztikusabb ura hűséges, de megkínzott szolgájának történetét mutatja be. A komikus hangvételéért és a színészi alakításokért méltatott film főszereplői: a címszereplőt alakító Nicholas Hoult, Awkwafina, Shohreh Aghdashloo, Drakula szerepében pedig az Oscar®-díjas Nicolas Cage.

A The Super Mario Bros. Movie, az Aaron Horvath és Michael Jelenic rendezésében készült sikerfilm szintén októberben érkezik. A főszerepekben Chris Pratt, Charlie Day, Seth Rogen, Jack Black és Anya Taylor-Joy látható. A Nintendo Mario-játékainak világán alapuló film olyan vibráló, izgalmas, új univerzumba kalauzolja a nézőt, amelyhez hasonlót akcióvígjátékban még soha nem láttunk. ​

Decemberi premierek

A Lawmen: Bass Reeves az Oscar-jelölt Taylor Sheridan és az Emmy®-jelölt David Oyelowo által készített új antológiasorozat. Főszereplők: Oyelowo, Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Barry Pepper, a tiszteletbeli Oscar®-díjas Donald Sutherland és az Emmy®-jelölt Dennis Quaid. A nyolc epizódból álló évad a vadnyugat legendás törvényszolgája, Bass Reeves (Oyelowo) történetét mutatja be. A saját gyártású sorozat Reeves életét követi nyomon, aki a rabszolgasorból felemelkedve az Egyesült Államok Mississippitől nyugatra eső részének első fekete rendőrbírója lett. Bár pályafutása során több mint 3000 bűnözőt tartóztatott le, jelvénye nagy súllyal nehezedett rá, és komoly megpróbáltatást jelentett számára, hogy munkája erkölcsi és lelki következményei szeretett családját is sújtják.

​A Transformers: Rise of the Beasts is elérhető lesz az előfizetők számára még karácsony előtt. A film egy kilencvenes évekbeli világjáró kalandra hívja a nézőt az Autobotokkal, és a Transzformerek teljesen új fajtáját, a Maximálokat mutatja be, akik szövetségesként csatlakoznak hozzájuk a Földért folyó harcban.

A SkyShowtime előfizetői 2024 elején még több bombasikerű filmet és exkluzív sorozatot láthatnak, köztük a következőket:

A saját gyártású sorozat, a The Curse műfaji szempontból is figyelemre méltó alkotás, amely arról szól, hogyan bolygatja fel egy állítólagos átok egy friss házaspár kapcsolatát, akik gyerekvállalásra készülnek, miközben új otthonszépítő műsorukat vezetik. A sorozat főszereplői az Oscar®-díjas Emma Stone, Nathan Fielder és Benny Safdie. Vendégszereplők: az Oscar-jelölt Barkhad Abdi, az Emmy®-jelölt Corbin Bernsen és Constance Shulman. Az A24 gyártásában készült The Curse társalkotója és vezető producere Benny Safdie és Nathan Fielder, aki egyben a film rendezője is. Emma Stone mellett a sorozat vezető producerei Dave McCary és Ali Herting a Fruit Tree-től. Josh Safdie vezető producerként is közreműködik. Ez a sorozat is 2024-ben érkezik a platformra.

A szolgáltató több órányi minőségi szórakozást kínál az egész család számára. Az előfizetők új és exkluzív sorozatok, saját gyártású tartalmak, díjnyertes alkotások, gyerekeknek szóló és családi filmek között válogathatnak a Universal Pictures, a Paramount Pictures, a Nickelodeon, a DreamWorks Animation, a Paramount+, a SHOWTIME®, a Sky Studios és a Peacock kiváló filmjeinek és teljes évados sorozatainak kínálatában – mindezt egy helyen. Az előfizetők számára közvetlenül elérhető az alkalmazáson keresztül Apple iOS, tvOS és Android-eszközökön, Android TV-n, Google Chromecaston, LG és Samsung tévéken, valamint a honlapon keresztül.

A reklámmentes előfizetés ára havi 1999 Ft, ami mellé ingyenes, 7 napos próbaidőszakot adnak ajándékba – és az előfizetés bármikor lemondható.