Szerdán érkezhet a brutális hidegfront: záporokkal, zivatarokkal robban be az ősz

Hétfőn és kedden is a napsütésé lesz a főszerep, miközben a hét első napjaiban akár 34 fokos meleget is mérhetünk. Azonban szerdán érkezik Magyarország fölé egy hidegfront, aminek következtében pár fokot csökkenhet a hőmérséklet.

Hétfőn is a napsütésé marad a főszerep az Időkép előrejelzése szerint. Csapadék a hét első napján sem várható, azonban északnyugaton helyenként felerősödhet a délies szél. A reggeli hűvös, 11-17 fokos hőmérsékletet azonban kánikula követi majd: a legmelegebb órákban akár 28-33 fokot is mérhetnek majd.

Kedden is hasonló lesz az időjárás. Sok napsütésre és száraz időre számíthatunk, de már meg fognak jelenni az első felhők az égen és a szél is felerősödhet egyes területeken. A csúcshőmérsékletek ekkor is 28-34 fok között alakulnak majd.

A jelenlegi előrejelzések szerint szerda délután, este egy hidegfront közelíthet meg bennünket, így nem kizárt, hogy este északnyugaton már egy-egy záporral, zivatarral is találkozunk. A front várhatóan csütörtökön vonul majd át felettünk, aminek hatására feltámad az északnyugati szél és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakulhat, azonban csütörtökre mérséklődik a meleg.21 és 28 fok között fognak alakulni a maximumok.