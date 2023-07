Hatalmas premierekkel csábít augusztusban a Disney+: ezeket a filmeket és sorozatokat várjuk

Augusztusban sem maradunk Disney+ premierek nélkül. Érkezik többek között a Grand Budapest hotel, A galaxis őrzői 3. része és a Gyilkos a házban következő évada is.

A Disney+ a hátralévő nyári hetekben is forró pillanatokat hoz, hiszen augusztus 8-tól hetente új epizódokkal érkezik a várva várt Gyilkos a házban (Only murders in the building) 3. évada. Ha pedig nem tudsz betelni a rejtélyes gyilkosságokról szóló történetekkel, nézz olyan nagyszerű filmeket, mint A Grand Budapest Hotel (The Grand Budapest Hotel). Az űrutazás rajongói is örülhetnek idén augusztusban, a Disney+-ra érkezik a Star Wars: Ahsoka (Star Wars: Ahsoka) és a Marvel Studios A galaxis őrzői 3. rész (Guardians of the Galaxy Vol. 3.) című filmjei is, még változatosabbá téve az idei utolsó nyári hónapot! Egy szuper koncertfelvétel is érkezik még július 30-án a Disney+-ra: „Imagine Dragons: Live in Vegas” koncertfelvétel.

Gyilkos a házban 3. évad (Only murders in the building S3): augusztus 8.

A 3. évadban Charles, Oliver és Mabel (Steve Martin, Martin Short és Selena Gomez alakításában) egy Broadway-show kulisszái mögött nyomoznak egy gyilkosság után. Ben Glenroy (Paul Rudd) egy hollywoodi akciósztár, akinek Broadway-debütálása hirtelen halálával megszakad. Triónk Loretta Durkin (Meryl Streep) segítségével vág bele az eddigi legnehezebb nyomozásba, miközben a rendező, Oliver kétségbeesetten próbálja újra összerakni a darabot. Függönyt fel!

A Galaxis őrzői 3. rész (Guardians of the galaxy vol. 3): augusztus 2.

A Marvel stúdió A galaxis őrzői 3. rész (Guardians of the Galaxy Vol. 3) című filmjében a szeretett, kívülállókból álló csapatunk mostanában kicsit másképp néz ki. Peter Quillnek (Chris Pratt), aki még mindig nem jutott túl egy szörnyű veszteségen, össze kell gyűjtenie csapatát, és egy kockázatos, akciódús küldetésre kell indulnia, hogy megvédje az univerzumot és Rocketet. Eközben egy új, kiszámíthatatlan erő azzal fenyeget, hogy végleg elpusztítja az Őrzőket.

A Mackó (FX’s The Bear): július 19.

Az FX kritikusok által elismert saját gyártású sorozat, A mackó (FX’s The Bear) az ételekről, a családról, az őrült mindennapokról, a csúszós meredek lejtőkről és a sürgősségérzet szépségéről szól. Miközben a fiatal séf, Carmy és csapata azon dolgozik, hogy a szendvicsboltjukat magasabb szintű hellyé alakítsák át, ők maguk is jelentős változáson mennek keresztül. Mindannyian kénytelenek szembenézni a múlttal és el kell dönteniük milyen emberekké szeretnének válni.

Star Wars: Ahsoka

A Disney+ legújabb, saját gyártású sorozata a Birodalom bukása után játszódik és Ahsoka Tano, az egykori Jedi lovag kalandjait követi, aki ezúttal egy, a sebezhető galaxisra leselkedő fenyegetés után nyomoz. A cselekmény egy újabb, érdekes kiegészítése lesz a messzi-messzi galaxisban játszódó franchise-nak, amely mélyebb bepillantást enged Ahsoka saját történetébe és múltjába, valamint a Star Wars univerzumba. A sorozatot Dave Filoni jegyzi, aki Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson és Carrie Beck mellett executive producerként is tevékenykedett.