Elárulta a titkot: ennyit keresett a Magyar Televíziónál a legendás műsorvezető, Rózsa György

A magyar televíziózás aranykoráról mesélt Rózsa Görgy A Palikék világa by Manna Három az igazság című műsorban. A beszélgetés során a műsorvezető legenda sorra vette a hosszú évtizedeken át tartó munkásságát, felidézve azt is, hogy sikeres tévés szakemberként már a 70-es, 80-as években is 15 ezer forint volt a fizetése.

Rózsa György műsorvezető, szerkesztő, producer volt a Három az igazság című műsor vendége. A tévés legenda a beszélgetés során felidézte, hogy milyen nehéz volt a szakmai és magánéletét összeegyeztetni. "Azt hittem jó apa vagyok, mert sok mindent odakínáltam (a lányomnak), de közben nagyon keveset voltam vele mert nap elején bementem a produceri irodámban és reggeltől délutánig dolgoztam, aztán elmentem haknizni. Napi öt előadás volt akkor, nem lehet összehasonlítani a mai világgal. Egyszer kilenc előadás volt Nőnap idején." A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A folyamatos munka tette azonban lehetővé, hogy képes volt megalapozni a lánya jövőjét - a 70-es, 80-as években már 15 ezer forintra rúgott a fizetése. "Nekem mindig nagyon sok fizetésem volt, amikor az össze ismertebb kolléga elment a kereskedelmi tévéhez a 90-es évek végén, akkor ketten maradtunk nagyon ismertek a tévében, Knézy Jenő meg én, és akkor kaptunk exkluzivitási pótlékot, ami pontosan azonos volt a fizetésünkkel - idézte fel Rózsa György. Palik László sportriporter összehasonlítésképp elmondta, hogy neki a nyolcvanas évek közepén a szerkesztői fizetése a Telesportnál még csak 2402 forint volt. Ezzel szemben a 2000-es évek már sokkal rosszabbul alakult Rózsa Görgy szerint, ugyanis nem nagyon engedték dolgozni. Akkoriban annak ellenére is eljött a tévétől, hogy visszautasíthatatlan ajánlatokkal próbálták marasztalni. "Őszintén szólva marasztalt az akkori elnök, próbált mindenféle fizetésemelést adni, meg kocsihasználatot, de én bennem az volt, de milyen munkát tudsz adni? Hát Gyuri egyelőre semmilyet... Valószínüleg nagyon hősködésnek hangzik, de azzal együtt, hogy nekem akkor... 800 ezer volt a fizetésem, de hát nem volt munkám és nem tudtam elviselni, hogy felveszem a 800 ezer forintot és ott vagyok."

Címlapkép: Getty Images

