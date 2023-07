Délután érkezik az apokalipszis: másodfokú riasztást adtak ki, jégeső, viharos szél és heves eső is lesz

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegye területére az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd reggel.

Győr-Moson-Sopron, illetve Vas és Zala megyére is kettes fokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat, számolt be az MTI. A fenti megyékben a villámlások mellet hatalmas kockázatot jelenthet a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

A meteorológiai szolgálat jelentése szerint kedden több hullámban várhatók nyugat, délnyugatról kelet, északkelet felé mozgó zivatarok, heves zivatarok, amelyek nagy eséllyel rendszerbe is szerveződnek. Elsősorban az ország délkeleti felén, kétharmadán alkalmasak a feltételek piros fokozatnak megfelelő heves zivatarok kialakulására is.

A heves zivatarokat viharos, kárt okozó - óránkénti 90-100 kilométeres, de zivatarrendszerben óránkénti 100-120 kilométeres - szélrohamok, nagy méretű jég és felhőszakadás kísérik. Estétől északnyugat felől lassan stabilizálódik a légkör, de a zivatartevékenység éjszakára sem szűnik meg.

A meteorológiai szolgálat a heves zivatarok miatt a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést adta ki keddre Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Zala vármegye területére.