Fordulat az időjárásban: esőre és hidegebb időre is készülhetünk szerdán

Szerdán érdemes esőkabátot vagy pulóvert is magunkkal vinnünk, mivel megélénkül az szaknyugati szél, több helyen pedig záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az esti órákban ráadásul kifejezetten alacsony hőmérséklet is jellemző lehet az ország egyes részein.

A szerda reggeli erősen felhős, borult ég, egyes helyeken csapadékos időjárás után a délelőtt folyamán megszűnik az eső, illetve északnyugat felől határozottan felszakad a felhőzet és a nap további részében általában gomolyfelhős, napos idő várható néhol futó záporral - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Az északkeleti harmadban azonban a gomolyfelhők jobban összeállhatnak, és ott záporok, zivatarok is nagyobb eséllyel pattanhatnak ki, főként a dunántúli megyékben. Az esőzés végül késő estére teljesen megszűnhet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében akár viharos lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között várható. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, majd éjszaka 8 és 15 fok közé eshet a hőmérséklet, de a tóparti, belvárosi részeken enyhébb lehet a hajnal.

