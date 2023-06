Vadonatúj hajójárat köti össze a Balaton két népszerű települését: ezt érdemes tudni róla

Több fontos, hajózással kapcsolatos fejlemény is történt a Balatonnál. Menetrend szerinti magánhajójárat indul Balatonfenyves és Szigliget között hétvégente. Emellett június 23-tól augusztus 27-ig a nyári menetrend szerint, éjszakáig jár a balatoni komp Tihany és Szántód között.

A Balatonfenyves és Szigliget közti hajó járatindító sajtótájékoztatón Lombár Gábor, Balatonfenyves független polgármestere felidézte, 1997-ben született meg a terv, hogy legyen a településnek kikötője a helyi vitorlásegyesület és menetrend szerinti hajójárat számára is helyet biztosítva, ami mára valósult meg teljeskörűen. Az új járattal igazzá vált az is, hogy a Balaton nem elválaszt, hanem összeköt - tette hozzá. Kitért arra is, hogy a fenyvesi kisvasút, a Nagyberek és a csisztai termálfürdő miatt is érdemes lesz az északi partról Balatonfenyvesre hajózni.

Deák Gábor, a fenyvesi kikötőt üzemeltető Balaton Dock Kft. tulajdonos-vezetője az MTI kérdéseire válaszolva elmondta, cége egy közel 40 éves hajót vásárolt meg, és hozott rendbe két év alatt, amely mostantól Szent Benedek néven közlekedik a két part között. Az új járatot a társaság szervezte és finanszírozza, és lehetőségei szerint a két érintett település is támogat - mondta.

Az idei kísérleti év lesz, a folytatás ennek eredményességtől függ majd - jegyezte meg. A 45 személyes sétahajó szombaton és vasárnap naponta kétszer közlekedik oda-vissza a két település között. Akad helyi turisztikai vállalkozás, amely az új járatokhoz igazodó programokat is kínál.

Szintén a balatoni hajózást érintő, másik fontos fejlemény, hogy 23-tól augusztus 27-ig a nyári menetrend szerint, éjszakáig jár a balatoni komp a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) tájékoztatása szerint.

A járatok Szántód felől 6.40 és 23.20 között, Tihany felől 7.00 és 23.40 között, 40 percenként közlekednek. Nagy forgalom esetén sűrűbben indulnak a kompok. A menetidő várhtóan nyolc perc. További információk a járatokról a vállalat honlapján találhatóak.