Kiadták a riasztást: zivatar és jégeső kísérheti ma a kánikulát ezekben a megyékben

Pénteken napsütésre számíthatunk, de délutántól megszaporodhatnak a gomolyfelhők. A meleget záporok, zivatarok, sőt jégeső is követhet az ország bizonyos részein. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 31 és 36 fok között valószínű.

Pénteken több órára kisüt a nap, de egyre intenzívebbé válik a gomolyfelhő-képződés - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat közleményéből. Egy érkező hidegfront előterében már kialakulhatnak záporok, zivatarok, de nagyobb valószínűséggel inkább a délután második felétől számíthatunk délnyugat felől egyre nagyobb területen (akár intenzív) zivatartevékenységre. Nagyobb méretű károkozó jéggel és szélrohamokkal kísért heves zivataroknak nagy az esélye! A déli, délkeleti szél északnyugatira fordul, és elsősorban a Dunántúlon erős, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak.

A cellák várhatóan gyorsan rendszerbe szerveződnek majd, s kelet felé helyeződnek, miközben késő estére északnyugat felől stabilizálódik a légkör. A zivatarok környezetében nagyméretű, 2-5 cm közötti jégre, viharos, erősen viharos széllökésekre, illetve felhőszakadásra is számítani kell. A Dél-Dunántúlon, illetve Dél-Alföldön a piros riasztás kiadására is esély van.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 31 és 36 fok között valószínű, de néhol ennél kissé melegebb is lehet. Péntek este változóan felhős égkép valószínű. Továbbra is záporok, (akár heves) zivatarok valószínűek, melyek kelet felé távoznak. Az északnyugati szél többfelé megerősödhet, zivatarok környezetében akár erősen viharossá is fokozódhat. Késő este 17 és 30 fok közötti értékek valószínűek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.