Nyugdíjba ment Schobert Norbi: ebből fog megélni a jövőben a fitneszguru

Május elején érkezett a hír, hogy Schobert Norbert cégét, a Norbi Update-et 40 millió forintra büntette a GVH a fitneszgurut, aki ennek ellenére mindent megtesz azért, hogy ne kelljen eladnia a cégét. Azonban a jelek szerint ez nem volt elég, ugyanis a Bors információi szerint Norbi elbúcsúzott a cégtől és mostantól csak tanácsadóként vesz részt a munkában.

Május végén érkezett a hír, miszerint a GVH 40 milliós büntetést szabott ki Scobert Norbert cégére, a Norbi Update-re. Ezt a fitnessguru akkor úgy kommentálta, hogy egy lejárató kampányt intéztek ellene azt sugallva, hogy évek óta hazudik a termékeiről. Holott állítása szerint klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy százezrek életét mentette meg.

Norbi ellen korábban is indultak már eljárások, de akkor megúszta pénzbüntetés nélkül, azonban állítása szerint ez most azért nem volt lehetséges, mert az uniós jogszabályok változtak, így nem lehet élettani hatást tulajdonítani olyan termékeknek, amik nem gyógyszerek. Az üzletemben már ekkor, május elején is utalt arra, hogy el fogja adni a cégét, ami a jelek szerint be is következett:

A céget az elmúlt két év küldte padlóra. Az, hogy nem voltam ott, mert beteg voltam, és ennyi. Végigment az országon a Covid-járvány, a rezsiválság, én a stressztől vagy a Covidtól, nem tudom mitől, kaptam egy sztrókot. Összeestem, másfél évig otthon néztem ki a fejemből. Már nem vagyok alkalmas arra, hogy harcoljak. Hazugsággal győznek le, túlerő van ellenem

– panaszolta el Norbi Hajdú Péter műsorában nem rég, a borsnak pedig most elárulta, hogy mihez fog kezdeni most, hogy „nyugdíjba vonult”.

Bevallom, nagyon furcsa érzés, hogy 20 év után más irányítja azt a birodalmat, amit szerettem volna örökül hagyni a gyermekeimre, az ő gyermekeikre és a későbbi generációkra. De tovább lépünk és megyünk tovább, csak éppen az irány változik meg számomra némiképp. Mostantól a fő célom, hogy támogassam Rékát és közösen létrehozzuk az ő videótárát. Nyár után én is visszatérek a tornához, de nem úgy teszem majd, mint annak idején. Főként a saját korosztályomnak és az idősebbeknek szólnak majd gyakorlataim

– mondta el, hozzátéve, hogy szerencsére bár az Update-ből nyugdíjba ment, de mint Norbi szerinte továbbra is van még pár erős éve.