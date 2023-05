Itt a legnépszerűbb fővárosi bulihelyek listája: csak úgy rajzanak körülöttük a taxik

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Közeleg a nyár, indul a buliszezon, így egyre inkább felpörög a taxik iránti kereslet is. A taxisofőrök tapasztalatai szerint a legnépszerűbb budapesti partihelyszínek továbbra is a Belvárosban találhatók, míg a nyári szezonban a Budapest Park kerül az első helyre. Mindez persze csak akkor érvényes, ha épp nincs valamilyen nagy zenei fesztivál a fővárosban vagy a Balaton partján. Utóbbi kapcsán újdonság, hogy az egyik hazai taxitársaság Főtaxi kiszolgálási területe idén tovább bővül, így a Sziget Fesztivál után a Balaton Sound hivatalos partnereként is segíti majd a látogatók gyors hazajutását, illetve az idei atlétikai vb-n szintén közreműködik.

A Főtaxi utasforgalmi adatai szerint a legnépszerűbb budapesti partihelyszínek listáját a koronavírus sem rendezte át és változatlanul a Belvárosban található lokációk szerepelnek az első helyen. A legnagyobb forgalmat a Remixnél, a Fröccsterasznál, a Morrison'snál és a Gozsdu udvarnál lévő utasfelvételi pontjaik bonyolítják le, de a nyári szezonban ezeket is megelőzi a Budapest Parknál lévő állomásról induló és oda visszaérkező autók száma. A taxisok számára – az esős napok mellett – a legerősebb időszaknak a péntek és a szombat éjszakák számítanak, tavaly ráadásul az éjszakai fuvarok száma 44%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A jelentős nemzetközi sportesemények szintén kiemelt időszaknak számítanak. A cég az idei atlétikai világbajnokságon is partnerként működik közre a személyszállítási feladatok ellátásában. A nagy nyári rendezvényekre is készül a társaság: sofőrjei ismét jelen lesznek a jelentős forgalmat bonyolító Sziget Fesztiválon, ahol 2022-ben több mint 130 000 vendég utazott főtaxis kocsival, közülük pedig több mint tízezren a fesztivál bejáratánál található utasfelvételi ponton találtak autót. Idén a kiszolgálási terület még tovább bővül és a vidéki terjeszkedéssel összhangban egy újabb nagyszabású fesztivál, a Balaton Sound hivatalos személyszállító partnere is a cég lesz a következő három évben. A rendezvény újdonsága, hogy – a Szigethez hasonlóan – távozáskor nem kell már taxit vadászni, hiszen ott is dedikált droszt várja majd a bulizókat, ahol egységes ruhába öltözött kísérők és biztonsági őrök segítik a hazajutást, az autókat pedig a taxitársaság budapesti, székesfehérvári és velencei partnerei szolgáltatják majd. „Az ilyen nagyszabású rendezvényekről a leggyorsabban és legegyszerűbben úgy tudnak hazajutni a vendégek, ha felkeresik a drosztunkat és ott ülnek autóba. Hivatalos szállítópartnerként a fesztiválozókat abban segítjük, hogy könnyen elérhető utasfelvételi pontjainkon a megszokott minőségű szolgáltatásban legyen részük" – mondta az új együttműködés kapcsán Reich Ádám, a Főtaxi vezérigazgatója. Nemcsak a bulihelyszíneken, de a Magyarországra látogató turisták számában, illetve ezzel összefüggésben a reptéri forgalomban is megfigyelhető az élénkülés. Tavaly a flotta teljes futásteljesítményének közel egyharmada kapcsolódott a reptéri forgalomhoz, a ferihegyi fuvarok száma több mint a kétszeresére ugrott 2021-hez képest, a repülőtérről szállított utasok száma pedig meghaladta az egymillió főt. „Tavaly a nyári szezonban közel 650 000 fuvart teljesítettünk, ami 7,5 millió kilométeres flottateljesítmény. Ez alapján idén is nagy forgalomra számítunk, melyre igyekszünk maximálisan felkészülni. Sofőrjeink száma az elmúlt évben nőtt, így most 1500 gépkocsiból áll a flottánk, ráadásul a nagyobb rendezvények kiszolgálásában már vidéki partnereinkre is számíthatunk" – tette hozzá Reich Ádám.

Címlapkép: Getty Images

