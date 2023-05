Kiadták a riasztást: kőkemény vihar érkezik, ez az országrész nem úszta meg az ítéletidőt

Pénteken többnyire gomolyfelhős, napos idővel számolhatunk. A délutáni-esti órákban az ország középső és keleti részén élőknek érdemes esernyővel készülni, mert zivatarok, záporok, sőt felhőszakadás is kialakulhat.

Pénteken gomolyfelhős, napos idő várható, időnként erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat friss jelentéséből. Délután elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, melyeket felhőszakadás is kísérhet. Legkisebb eséllyel a Dunántúl északnyugati, nyugati tájain fordulhat elő csapadék. Az északias szelet több helyen élénk, főleg a Nyugat-Dunántúlon erős lökések is kísérhetik, zivatar környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű.

Az esti órákban a záporok, zivatarok számossága csökken, többfelé pedig kiderül az ég. Ugyanakkor az éjféli órák környékétől a Dunántúl délkeleti, keleti felén, a Duna vonalának tágabb térségében újból erőteljessé válhat a gomolyfelhő-képződés. Arrafelé ismét kialakulhatnak helyenként záporok, zivatarok.

Az északias szelet a nyugati és az északkeleti megyékben továbbra is élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között alakul, de a hidegre érzékeny északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ figyelmeztet, hogy a következő megyékben várható zivatar: