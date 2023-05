Telefonon jelentkezett Gálvölgyi János: itt kezelik most a színészlegendát

A Gálvölgyi-családdal rendszeresen kapcsolatban volt Hernádi Judit – árulta el az RTL Híradó kérdésére. A Jászai Mari-díjas magyar színésznő egy örömhírt is megosztott.

Gálvölgyi János színművész már otthonában lábadozik - árulta el Hernádi Judit. Hozzátette, hogy Gálvölgyi János a hangja alapján jól volt, és érezhetően fel volt dobva. Azt is elmondta, hogy a Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész az elsők között hívta fel őt.

Mint arról korábban beszámoltunk, Gálvölgyi János színművészt május 10-én kórházba szállították, miután rosszul lett otthonában, és mentőt hívtak hozzá. Légzési nehézségei voltak. Azóta megtudtuk, hogy jobban van, tegnap este lányán, Gálvölgyi Dorkán keresztül üzent azoknak, akik aggódtak érte.

“Köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem, köszönöm, hogy hittek a gyógyulásban, köszönöm az orvosok és az ápolószemélyzet emberségét, szakmai tudását, melyet alulfizetni ugyan lehet, de igazán megbecsülni talán soha. Köszönöm az értem mondott imákat, és köszönöm a most meglepően kis mértékű alpári üzeneteket. De ők is mi vagyunk. 55 év színpadon eltöltött idő most bebizonyította számomra, ha ennyi embernek okoztam az életében talán pár percnyi örömöt, nem éltem hiába. És remélem, hamarosan találkozunk!"