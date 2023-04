Óriási változás a magyarok egyik kedvenc streamingjénél: akárcsak Netflix, korlátoznák a felhasználókat

A szolgáltató arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy az RTL+ streaming szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) lényegesen módosulnak. Az egyik lényeges módosítás, hogy a felhasználói fiókkal – tekintet nélkül arra, hogy mely szolgáltatási csomaggal rendelkezik valaki – egyidejűleg 5 darab eszközre lehet majd belépni, illetve bejelentkezve maradni - azon eszközök száma változatlan, melyeken egyidejűleg tartalmat tud nézn a felhasználó: RTL+ Light használata során jelenleg 1 darab eszköz, RTL+ Active és RTL+ használata során jelenleg 3 darab eszköz.

Változik továbbá, hogy RTL+ szolgáltatási csomagra történő előfizetés esetén a megadott bankkártya adatok ellenőrzése során nem kerül a továbbiakban semmilyen összeg zárolásra a bankszámlán. Közölték azt is, hogy egyértelműsítették az RTL+ szolgáltatási csomagra történő előfizetés esetén a hónapforduló napjának meghatározását, és pontosították a Letöltött Tartalmak megtekinthetőségének időtartamát, mely a Letöltött Tartalom elindításától számított 48 óra, legfeljebb azonban 30 nap.

Azt is közölték, hogy egyértelműsítették, hogy amennyiben az RTL+ szolgáltatási csomag havi előfizetési díjával az általunk megbízott szolgáltató a megadott bankszámlát nem tudja megterhelni – tekintettel arra, hogy a bankszámlán nem áll rendelkezésre elegendő összeg –, viszont az RTL+-ra vonatkozó előfizetést a továbbiakban is fenn kívánja tartani a felhasználó, úgy meg kell adni ismételten a bankkártya adatait. Továbbá egyértelműsítették, hogy az rtl.hu honlapon és az RTL.hu applikációban történő regisztrációval az RTL+ szolgáltatás platformjaira, az rtplusz.hu honlapon és az RTL+ Magyarország applikációban történő regisztrációval az RTL+ szolgáltatás platformjain felül az rtl.hu honlapra és az RTL.hu applikációba is be lehet lépni, így

a regisztráció esetleges törlése is érintheti mind az RTL+ szolgáltatáshoz, mind az rtl.hu szolgáltatáshoz tartozó felhasználói fiókot.

Ezért arra intik a felhasználókat, fokozottan ügyeljenek arra, hogy a regisztrációjuk törlését megelőzően az előfizetésüket minden esetben mondják le!

Módosultak, illetve egyértelműbbek lettek az RTL+ szolgáltatás technikai feltételei is és bővült az ügyfélszolgálat elérhetősége - olvasható a tájékoztatásban.