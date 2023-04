Új luxushobbi hódít Magyarországon: nem sajnálják rá a pénzt a fiatalok, mindenki ezeket keresi

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Pár évvel ezelőtt Magyarországra is megérkezett a sneakerek, azaz kosaras cipők iránti rajongás, amiket ma már egyre kevésbé használnak sportolásra. Ezek a cipők ugyanis nemhogy sokszor százezrekbe, de egyes darabok milliókba is kerülhetnek. A világon legdrágábban eladott cipő ugyanis több százmillió forintért kelt el pár hónappal ezelőtt, de egyes – még hordatlan darabok – kevsébé különleges darabok is akár 5 millió forintba is kerülhetnek. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy melyik cipőmárkák könyvelhetik el a legnagyobb bevételt, illetve mégis mi lehet ez az óriási őrület a sportcipők háza táján, és melyek azok a cipők, amik akár több budapesti ingatlan árát is érik.

Az elmúlt években egyre inkább divatba jöttek a sportcipők, azon belül is a sneakerek, amik horribilis összegekért cserélnek gazdát nemcsak külföldön, hanem már itthon, Magyarországon is. Ezeknek a lábbeliknek a beugró ára körülbelül 80 ezer forintnál kezdődik, de határ a csillagos ég: akár egy – vagy több – budapesti ingatlan árába is kerülhetnek egyes gyűjtői, limitált kiadású darabok. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mára már pedig ezek a surranók ellentétben azzal, amit a nevük sugall korántsem korlátozódnak a kosárlabda-, tenisz- vagy futópályákra. A sportcipők mára már ugyanis megjelentek a kifutóktól kezdve a tárgyalótermeken át mindenütt, ami miatt az olyan cégek, mint a Nike és az Adidas milliárdokat keresnek évente. Miközben táplálják tovább a sportcipőket övező őrületet. A statista.com adatai szerint ugyanis a 2022. május 31-én zárult pénzügyi évben 29 milliárd dolláros bevételre tett szert a Nike, csak a cipők eladásából. Ezzel pedig egyértelműen vezető helyet szerzett a cipőpiacon: a második lett a sorban az Adidas, aki a fent említett pénzügyi évben 13,1 milliárd dollár bevételt termelt. Őt követi a Sketchers (7,4 milliárd dollár), majd a Puma 4,5 milliárd dolláros bevétellel. A sort az Asics (3 milliárd dollár), a Converse (2,1 milliárd dollár) és az Under Armour (1,4 milliárd dollár) zárja. Észrevehető azonban, hogy a listán nem szerepel a Vans vagy a New Balance, amik szintén rendkívül népszerű márkák. Ezek viszont mind magánkézben vannak, így pedig nem kötelesek nyilvánosságra hozni az eladási adataikat. Többszázmillióért kelnek el a tornacipők A fentiek után pedig koránt sem meglepő, hogy a legdrágábban eladott cipő díját is a Nike tudhatja magáénak. A statista.com beszámolója szerint múlthét elején kelt el egy pár Nike Air Jordan 13-as, amelyet maga Michael Jordan viselt az 1998-as győzelmén a Bulls színeiben, nem kevesebb, mint 748 millió forintért. Ezzel pedig megdőlt a 2021-es rekord, amikoris egy Kanye West által viselt Nike Air Yeezy kelt el, amit a 2008-as Grammy díjátadón viselt a zenész. A lábbeliért körülbelül 612 millió forintot fizetett egy szerencsés. A harmadik lett ezzel egy 1984-es Nike Air Ship, amit szintén Jordan hordott még a kezdő éveiben újonc játékosként: 2021-ben cserélt gazdát, potom 209 millió forintért. Ezek után pedig szinte már aprópénznek számít a „Nike Air Forve 1 by Virgil Abloh” kollekció, aminek egy korábbi aukción a becsült értéke 120 000-135 000 euró (45-51 millió forint) volt, még úgyis, hogy egy pár 38,5-es „Air Jordan 1 Retro High Off-White Chicago The Ten” 98,4 millió forintba kerül. Az 5 millió forintos Jordan X Dior Air Jordan 1 High, amiért Balázs Kicks Párizsig utazott legutóbbi videójában pedig már-már aprópénznek számít. Még úgyis, hogy a sportcipő szakértő youtuber elmondása szerint ez egy igazi ritkaság (mindössze 8500 darabot gyártottak belőle a világon, amiből ő az 1110-et vette meg), Magyarországon pedig egyedülálló. De ez az 5 millió forintos cipő még a világ 6. legdrágábban elkelt cipőjének az árához képest sincs sehol: az 1972-es Olimpiára készített, de egyébként sosem hordott Nike Moon Shoe 2019-ben kelt el, nem kevesebb, mint 148 millió forintért. Ezeket a cipőket persze nem hordják a vásárlók, hanem inkább befektetési jelleggel vásárolják meg őket. Pótor Attila, a TrueToStole alapítója és tulajdonosa például maga is sokáig befektetésként gondolt a lábbelikre. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Régebben én is sok cipőt vettem befektetési jelleggel, amiket elraktam pihenni 3-6, de maximum 8 hónapra, majd utána újra értékesítettem. Most már a megjelenési darabszámok növekedése miatt, ha nem a megjelenési árhoz közel tudod megvenni, akkor az azt gondolom, hogy rizikós lehet. Elsülhet jól is, de sajnos nincs benne logika. Azt gondoljuk, hogy egy tök szép cipő jól fogy, de sokszor egy fél-1 éves távlatban nem mozog az ára. De van olyan cipő, ami az elején nem érdekelt senkit, de pont azért, mert olcsó elfogy a piacról. Majd van egy másodvirágzása és később felmegy az ára. Nehéz kiszámítani – mondta el még korábban a Pénzcentrumnak, hozzátéve, hogy a hipe jelenleg messze a csúcson van, a vásárlási kultúra pedig teljesen átalakult az elmúlt 1-2 évben. Úgy változott meg az egész vásárlási kultúra, hogy nyíltak olyan boltok az egész világon, ahol ezeket meg lehetett vásárolni. Ezért is nyitottunk mi is egy üzletet, és a hazai vizekre evezve promotálni ezeket. Ezelőtt online lehetett elérni ezeket a cipőket – mesélte Dóra Sebastian, a TrueToStole tulajdonostársa. Azzal pedig, hogy Magyarországon is elkezdtek megnyílni hasonló boltok, már nemcsak egy szűk körhöz érhettek el a termékek. Azonban az biztos, hogy aki behódol az egyre terjedő sportcipő őrületnek mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen a befektetési célú sneakerek árai is 200-300 ezer forintnál kezdődnek, a határ pedig – ahogyan láthattuk is – a csillagos ég.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK