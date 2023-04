Kezdődik a fesztiválszezon: ez a fesztivál törhet idén a VOLT babérjaira

Április végén igazi különlegességgel indul a 2023-as fesztiválszezon, miután a hűség városa egy új formátumú programsorozattal nyitja meg a hazai események sorát. Az első SopronFest valódi kulturális csemegének ígérkezik, hiszen az egyhetes urbán fesztivál április 22-30. között több helyszínen koncertekkel, neves előadókkal, sokszínű kulturális programmal várja a látogatókat.

Idén először új típusú, az egész várost megmozgató fesztivált rendeznek Sopronban április 22-30. között. A SopronFesten koncertek, kiállítások, színházi előadások, irodalmi estek közel 20 helyszínen várják majd az érdeklődőket ikonikus soproni klubokban, hangulatos kávézókban és éttermekben, történelmi épületekben és szabadtéren. Felvonulnak a hazai könnyűzene ismert előadói, koncertezik például Azahriah, Beton.Hofi, Quimby és Majka, a gasztronómiai kínálatot pedig ismert séfek erősítik.

Sopron vonattal és autóval is már közel két óra alatt elérhető Budapestről, ezért a szervezők egynapos kirándulásra is várják a látogatókat. Az egyhetes urbán fesztivált azonban leginkább azok tudják majd kihasználni, akik több napra érkeznek, és ennek megfelelően a helyi szálláshelyek is készülnek az eseményre. Gelecsényi Irén, a Fagus Hotel igazgatója elmondta, hogy a fesztivál hetére megnövekedett érdeklődést tapasztalnak, a SopronFest hétvégéjére pedig a foglalások száma is megugrott.

Mint a soproni régió turizmusának fejlesztése iránt elkötelezett turisztikai szereplő, a Fagus Hotel fontosnak tartja, hogy programhelyszínként is részese legyen az eseményeknek. A szálloda a fesztivál hétvégéjén így street food, grill- és fröccsterasszal, valamint különböző zenei előadásokkal várja a vendégeket, akik néhány perces sétával a nagyszínpadot is könnyen elérhetik, ahol olyan fellépők követik egymást, mint a Wellhello, a Halott Pénz, a Valmar vagy a Tankcsapda. Akik pedig szívesen ismerik meg Sopron és a környék nevezetességeit, vezetett túrákon vehetnek részt, Trabanttal járhatják be a rendszerváltás legfontosabb helyszíneit, vagy sétálhatnak a Soproni Egyetem százéves botanikus kertjében.