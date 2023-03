Visszavonulásáról vallott Till Attila: eddig tervez a képernyőn a TV2 sztárja

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Till Attila a TV2 műsorvezetője a Blikknek árulta el, hogy bár nem sokszor gondolkozott azon, hogy mikor is jöhet el az a pillanat, amikor végleg otthagyja a képernyőt. Azonban tudja, hogy ha nem is most, de egyszer eljön ez a pillanat.

Till Attila a napokban az Ütős Ötös sajtótájékoztatóján járt, ahol többek között arra is kitért, hogy nem szeret azon gondolkozni, hogy meddig lesz képernyőn. Ha rajta múlik ugyanis a lehető legtovább fogja űzni a jelenlegi foglalkozását. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egyszer biztos eljön az idő, hogy vége, de szerintem ez nem most van még. Az az igazság, hogy most nehezen tudom elképzelni, hogy elindulnak nagy élő műsorok, vetélkedők, bármik, és azt mondaná a TV2, vagy bármelyik tévé, hogy nem, a Tillára már nincs szükségünk, már csak ront a műsorokon, ő már lassú, unalmas. Szerintem nem, ez még nem most jött el – válaszolta a kérdésre Till Attila.

Címlapkép: Getty Images

