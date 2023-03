Elképesztő, ami a magyar szerencsevadászokra vár március 25-én: ennyi pénzt már rég lehetett nyerni

Több mint 3,6 milliárd forint a tét az ország legnépszerűbb lottójátékán, amelyen már 21 hete nem született telitalálatos. Bár a milliárdos nyeremény várat magára, ezidő alatt 490 szerencsés léphetett be a milliomosok klubjába négytalálatos szelvényével, köztük 11 szerencsés majdnem 4 millió forintra, egészen pontosan 3,9 millió forintra válthatta négytalálatosát.

Tovább fokozódik a lottóláz, miután a legutóbbi sorsoláson sem született öttalálatos, így szombaton már 3,663 milliárd forint várja a szerencsevadászokat. Legutóbb 2020. decemberében volt példa hasonlóan magas jackporta, december 19-én egy szerencsés 3,9 milliárd forinttal lett gazdagabb - írja friss közleményében a Szerencsejáték Zrt.

A halmozódás 21 hete alatt egyszer sem húzták ki a szerencsével társított 7-es, vagy éppen a babonásnak tartott 13-as számot, de a többi közt az 1-es se került ki a sorsológöbből, a beikszelhető számok közül pedig összesen 7 prímszám maradt a gömbben (7, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 47, 89). Akadt olyan szám is viszont, amely különösen kedves volt Fortunának, a 32-es számot hatszor, a 2-es, az 5-ös, a 20-as, valamint a 72-es számot pedig négyszer is kihúzták a halmozódás ideje alatt. További érdekesség, hogy a kihúzott számok között a 30-as számkörből érkezett a legtöbb nyerőszám, de népszerűek voltak az egyszámjegyű nyerőszámok is

Amennyiben a szombati sorsoláson lesz telitalálat, akkor a helyesen tippelő szerencsésnek 90 nap áll rendelkezésére, hogy jelentkezzen nyereményéért, mégpedig az úgynevezett nagynyertes-vonalon, amelyről a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is érdeklődhet. A nyeremény kifizetésének alapfeltétele, hogy a nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben csak banki átutalással történhet - írják.