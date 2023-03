Újabb sztárfellépőket jelentett be a Sziget: óriási nevek a listán, ez nagy dobás lesz

Az új bejelentéssel kiegészült a Nagyszínpad headlinereinek listája és számos további izgalmas név is érkezett. Jó hír, hogy újra éled az Art Of Freedom, színesítve a Sziget látványvilágát és a szervezők több fronton is hadat üzentek a tavalyi, szokatlan szárazság okozta porfelhőnek is.

Teljes a Nagyszínpad sztárfellépőinek listája, így már a napijegyek is elérhetőek” – jelentette be Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. „A már korábban bejelentett nagyszínpados headlinerek – mint Billie Eilish, David Guetta, Florence + the Machine és az Imagine Dragons – mellé a napokban csatlakozott a Mumford & Sons, Lorde és Macklemore, valamint érkezett további több mint 30 nemzetközi fellépő is különböző színpadokra”. A főszervező, a világszínvonalú zenei programok mellett, három fontos dolgot is kiemelt az idei fesztivál fejlesztéseivel kapcsolatban. Újra visszatér a Szigetre az Art of Freedom, melynek célja, hogy feltűnő, elgondolkodtató, olykor lenyűgöző alkotások, térinstallációk vizuális erejével színesítse a Szabadság Szigetének változatos világát. Teljesen megújulnak a higiéniai blokkok, szinte az összes mobil-wc eltűnik a Szigetről, a helyüket konténeres angol-wc blokkok veszik át. „Tavaly sokat küzdöttünk a szokatlan szárazság miatti szállóporral, idén azonban több fronton is teszünk azért, hogy ez ne ismétlődhessen meg. Egyrészt már tavaly évvégén „visszazöldítettük” a Szigetet, ezzel eltüntetve a kiszáradás okozta hiányosságokat a füves talajon. A Fővárosi Önkormányzattal és Óbuda Önkormányzatával közösen dolgozunk azon, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő, és szárazság esetén folyamatosan tudjuk biztosítani a Duna vizével a locsolást. Mindemellett egy új pormentesítő kezelést alkalmazunk a fesztivál teljes területén, melynek lényege, hogy az eljárás a levegő páratartalmát felhasználva enyhén nedves réteget képez a talajon – ezzel megakadályozva, hogy por kerüljön a levegőbe” - hozta a jó hírt a főszervező.

Most tehát 50 új név került napvilágra, köztük a Mumford & Sons, akik legutóbb 2018-ban, teltházas napon jártak a Szigeten, a rajongókat hatalmas lázba hozva. Bizonyára így lesz ez idén is.

Idén március elején látott napvilágot Macklemore új szólólemeze, a Ben. Az amerikai rapper utoljára 2019-ben járt a Szigeten akkor “elképesztő energiával dobta fel a Sziget estéjét”, alig várjuk, hogy új hanganyagával is ezt tegye idén. Royals című dala egyből a Billboard Hot 100 élére ugrott, ezzel ő lett a Billboard Hot 100 legfiatalabb listavezetője. A kislemez két Grammy-t is megért, első lemeze pedig több, mint 1 millió példányban kelt el, és második hanganyaga szintén a Billboard élén landolt. 2021-ben jött elő harmadik lemeze, melyet idén világkörüli turnén mutat be. David Bowie rajongott érte, őt tartotta a zene jövőjének. Ő Lorde, aki Magyarországon először lesz látható, mégpedig a Szigeten, idén augusztusban.

A hip-hop vonalat is erősíti a mostani bejelentés: 2022 egy izgalmas előadójaként vártuk a Z generáció kedvenc hip-hoperét, Yung Leant, de sajnos lemondta fellépését. Idén azonban ott a helye a Szigeten. És tavaly évvégén megjelent legújabb, sorban a harmadik lemezével (is) érkezik az angol hip-hop egyik fénylő csillaga, Loyle Carner. És Lazza, Bizzey, Josman, Mezzosangue és Call Me Karizma is erősíti az európai hip-hop felhozatalt az idei fesztiválon.

Új albummal jön szintén sokak nagy kedvence, Caroline Polachek. Friss hanganyagát dicsérően fogadta a nemzetközi sajtó: „eleven példa arra, hogy mi történik, amikor a pop megpróbálja túllépni saját határait” - írták róla.

Élő show-val jön Elton John nagy kedvence, SG Lewis, akinek idén megjelent lemezérő így írt a kritika: “Ez a felturbózott második album ambiciózusabb és lenyűgözőbb, mint bármi, amit a producer és dalszerző korábban készített.”

És itt lesz az az előadó, akit a The New York Times a „gitárzene világának egyik legfrappánsabb és legizgalmasabb énekes-dalszerzőjeként” említ, azaz girl in red, aki Billie Eilish előtt lép majd fel és érdekesség, hogy producere nem más, mint Billie testvére, Finneas.

Több kedvelt nemzetközi „party brand” is ismétel, illetve bemutatkozik az idei Szigeten. A Q-dance már tavaly is nagy sikert aratott. A tánczene keményebb stílusaira, főleg a Hardstyle-ra és a Hard Trance-re összpontosító programsorozat így idén is ott lesz a fesztiválon. Először csatlakozik a Szigethez az Awakenings. A techno partikat és fesztiválokat szervező holland csapat nevéhez fűződik például a világ legnagyobb techno rendezvénye, az Awakenings Summer Festival. „Az univerzum legnagyobb Drum&Bass and Dubstep partijaként” elhíresült Rampage szintén helyet kap az idei augusztusi bulifolyamban és ugyanazon a napon mutatkozik be a Next Level. És a House területén már ismert előadók és feltörekvő tehetségek terepe lesz a Szigeten is a Higher Ground, melynek egyedülálló hangzásvilágában a dallamos deep house-tól a tech house-ig, a lo-fi-től az afro-töltetű house-ig mindent megtalálhatunk.

És íme a most bejelentett nevek teljes listája: Lorde, Macklemore, Mumford & Sons, Bonobo, Tale Of Us, girl in red, Yung Lean, Caroline Polachek, Loyle Carner, Arlo Parks, Jeff Mills, AJR, Sleaford Mods, Ben Böhmer live, SG Lewis, Mochakk, Reinier Zonneveld Live, TroyBoi, Giant Rooks, Lazza, I Hate Models, 999999999, Confidence Man, The Aces, Son Mieux, Acid Arab, DJ Tennis, Shlømo, Herrensauna XXL, Anetha, TxC, Bizzey, Josman, Mezzosangue, Call Me Karizma, Lucie Antunes, Coloray, Vinicio Capossela, anna RF, Queralt Lahoz, The Haunted Youth, 47Ter, Leyo, Stain The Canvas, M. Byrd, LASS, Al-Qasar, Awir Leon, Damien.