Csúnya bírsággal indulhat 2023: erre most nagyon ki vannak hegyezve a hatóságok

Hamarosan itt a szilveszter, ilyenkor megélénkül a tűzijátékok iránti kereslet: december 28-a és 31-e között lehet ugyanis megvásárolni a III. kategóriás pirotechnikai eszközöket Magyarországon. Ám komoly büntetést kockáztat, aki nem tartja be a vonatkozó szabályokat! Mutatjuk, mi mindenre kell figyelni az év utolsó napjaiban, ha nem akarsz vaskos csekket kapni!

Már csak bő másfél nap van hátra az évből, minden bizonnyal már a legtöbben a szilveszter estére készülniek. Ilyenkor sokan a tűzijáték árushoz is ellátogatnak, hogy legyen mit eldurrogtatni 31-én este. Azonban kevesen gondolnak rá, mi mindenre kell figyelni a vásárlásnál, tárolásnál és a felhasználásnál.

Mielőtt belemennénk abba, hogy milyen osztályzás szerint kell csoportosítani a pirotechnikai eszközöket, érdemes leszögezni, hogy

2005 óta Magyarországon TILOS petárdázni! Még az ilyen eszközök birtoklása is szabálysértésnek minősül, és a törvény szerint már a birtoklásért is akár 150 ezres bírság is kiszabható.

Aki nem tudná, a petárda azok a pirotechnikai eszközök a gyűjtőfogalma, amelyek nem látványhatást keltenek, csupán hangosak. A betiltást is azzal indokolták, hogy a durranások zavarják a köznyugalmat, a petárda félelmet kelt emberekben, állatokban.

Tehát petárdázni idén szilveszterkor sem lesz jó ötlet, de az sem mindegy, hogy másfajta pirotechnikai eszközből milyet akarsz használni. A vonatkozó rendelet 4 kategóriát különböztet meg:

I. osztály: ide tartoznak az igen alacsony kockázattal és zajszinttel járó termékek, amelyeket behatárolt területeken való használatra gyártottak, beleértve a beltereket is. Ilyenek például a csillagszórók.

II. osztály: nagyon alacsony kockázattal és zajszinttel járó pirotechnikai eszközöket, amelyeket már kizárólag kültéri használatra alkalmasak.

III. osztály: használata közepes kockázattal jár, ezeket csak a szabadban lévő, nyílt helyeken való használatra gyártottak. A zajszintjük nem ártalmas az emberi egészségre.

IV. osztály: nagy kockázattal járó pirotechnikai eszközök, amelyeket csak és kizárólag pirotechnikus kezelhet - és zajszintjük nem ártalmas az egészségre.

Mennyi tűzijátékot lehet szabályosan venni?

A fenti kérdés egyértelműsítésére sorolták kategóriába a termékeket: az I-eshez nem kell semmiféle engedély, minden 14 év feletti megveheti és tárolhatja őket, maximum egy kilogramm össztömegig - viszont 14 éven aluliak csak nagykorú felügyeletével használhatják őket. A második kategóriás termékeket 16 éven felüliek vehetik meg, és tárolhatják. Itt is él a maximum egy kilós határ.

A III-as kategóriába tartozó tűzijátékokat viszont csak nagykorú személyek vehetik meg és tárolhatják. A vásárlás csak és kizárólag december 28 és 31 között engedélyezett! Ezeket a termékeket csak december 31-én este 6 óra és január elseje reggel 6 óra között lehet felhasználni. Egy időben és helyen 3 kiló összes nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatók.

A négyes kategóriába tartozó termékeket a szabályok szerint csak és kizárólag képzett szakemberek vásárolhatják meg, tárolhatják, és használhatják.

Ne felejtsd el visszavinni!

A harmadik kategóriás termékek esetében arra külön fel kell hívni a figyelmet, hogy az engedélyezett időpontban fel nem használt, vagy hibás tűzijátékot legkésőbb január 5-én 24 óráig kell visszavinni a forgalmazóhoz.

És ez nem játék, ugyanis a szabályok szerint a vissza nem vitt III. osztályba tartozó pirotechnikai eszközök birtoklása szabálysértésnek minősül, tartásuk akár 150 ezer forintos büntetést is vonhat maga után.

Azt is érdemes tudni, hogy már az I. és II. osztályba tartozó tűzijátékok is csak pirotechnikus jelenlétében, és irányításával használhatók fel

közintézményben,

középületben,

sportlétesítményben,

egyházi intézményben,

védett természeti területen

"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen,

illetve rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen.

Viszont ezek a termékek egész évben használhatók, tárolhatók és vásárolhatók, és csak abban az esetben kell visszavinni a forgalmazónak, ha az hibásat vettünk.

Hogyan kell szabályosan tárolni a tűzijátékot?

A jogszabályok a biztonsági szempontokat szem előtt tartva egészen pontosan meghatározzák, hogy magánszemélyek pirotechnikai termékeket csak az alábbiak betartásával tárolhatnak:

Nem tárolható a pirotechnikai termék más, tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben, a nyitott tűzijátékokat nem lehet felügyelet nélkül hagyni.

Tilos a termékeket tetőtérben, alagsorban, vagy pincében tartani, továbbá az azok használatára nem jogosult személyektől el kell zárni a tűzijátékokat.

Csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és mindennemű károsító tevékenységtől védve kell tárolniőket, a sérült burkolatú, átnedvesedett, szagot kibocsájtó, vagy melegedő pirotechnikai eszközöket azonnal el kell különíteni az ép termékektől, amelyeket a későbbiekben is tilos felhasználni.

A hibás termékeket az árusító helyre kell visszavinni!

A termék nem bontható szét, eredeti formája nem bontható meg, a közvetlen, kézi gyújtással szerelt tűzijátékok csak a gyújtóhelyet borító védősapkával mozgathatók, és az akaratlan gyújtástól védve szállíthatók.

Lakóegységenként csak egy személyre vonatkozó mennyiségű pirotechnikai eszköz tárolható - tehát az I. és II. kategóriából összesen maximum egy kilogramm.

Tűzijáték árak 2022 decemberében

Mint korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, a dollár-forint árfolyam és az infláció együttesen azt eredményezi, hogy 30-40 százalékkal többet kell fizetni 2022-ben a szilveszteri tűzijátékokért, mint 2021-ben. Ráadásul korábban a Világgazdaság arról írt, hogy jóval kevesebb árusítóhely is lesz idén a megszokottnál: ez korábban országosan 600 körüli volt, ám már akkor is 100-150-nel elmarad a 2019-es, jócskán 700 fölötti árusítóhelytől - ennek egyik oka az utánpótlás hiánya, hiszen tűzijátékot csak megfelelő képesítéssel lehet árulni. Emellett a cégek az idén kevesebb terméket importáltak a megszokotthoz képest, valamint az is felbolygatja a piacot, hogy a lap információi szerint a pirotechnikai termékek értékesítésében Magyarországon piacvezető Absolut Pyro Kft. az idén nem árul az Aldi parkolóiban, miután a kiskereskedelmi lánccal nem sikerült megállapodni a feltételekről.

Idén a nagy boltláncok közül a Lidl robbantotta az akciót, mint a Pénzcentrum kiszúrta korábban, egy sor pirotechnikai eszközt tettek be az akciós újságba. A teljesség igénye nélkül: