Augusztus 20 programok: mit ünneplünk augusztus 20-án, mikor volt az államalapítás?

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnapunk: Szent István király napja, a magyar államalapítás, és az állam több mint ezeréves folytonosságának emléknapja. Ma ünnepeljük at az új kenyet is. Az Országgyűlés 1991. március 5-én nyilvánította hivatalos állami ünneppé Szent István napját március 15-el és október 23-al együtt. A 2012 óta az alaptörvény is nemzeti napként, Magyarország hivatalos állami ünnepeként rögzíti augusztus 20-át.

Augusztus 20 milyen ünnep? Mikor volt az államalapítás? Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a magyar államalapítás, az állam ezeréves folytonosságának emléknapja. A Wikipédia szócikke szerint a magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-i szentté avatásától szerepet játszik Szent István emlékezete, amit koronként eltérően értelmeztek és ünnepeltek. Augusztus 20. egyben az új kenyér ünnepe is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az 1990-es első szabad választások után megalakult Országgyűlés 1991. március 5-én a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közül Szent István napját nyilvánította hivatalos állami ünneppé. A 2012. január 1-jén hatályba lépett alaptörvény is nemzeti ünnepként, Magyarország hivatalos állami ünnepeként rögzíti augusztus 20-át. Augusztus 20 programok Országszerte ünnepségeket, kenyérszentelést és számos más rendezvényt szerveztek, de azokat zivatarok veszélyeztethetik. Ezért az Országos Meteorológiai Szolgálat a rendezvényekre készülődőket arra kéri: kövessék az időjárás alakulását, a veszélyjelzéseket. A honvédtisztjelöltek avatása utánra tervezett légi parádé elmarad. Az ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs egész nap folyamatosan ülésezik, figyelemmel kíséri az időjárási helyzet alakulását, és ha szükséges, dönt a szabadtéri rendezvények biztonságos megtartásához szükséges lépésekről. Az esti tűzijáték megtartásáról várhatóan a délben kezdődő ülésén dönt a testület. A központi ünnepség keretében a fővárosban folytatódik a több napon át tartó Szent István-napi fesztivál. A tervek szerint a Parlament előtti Kossuth Lajos téren 8 órakor katonai tiszteletadás mellett, Novák Katalin köztársasági elnök jelenlétében felvonják a nemzeti lobogót. Ezt követi a honvédtisztjelöltek avatása, amelyen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter mond beszédet. Az Országházban idén is nyílt napot tartanak. Az érdeklődők 10 és 18 óra között megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. Novák Katalin Székesfehérváron mondja el először augusztus 20-ai államfői ünnepi beszédét. A nap folyamán átadják a Szent István-rendet, délután a tervek szerint a szokásokhoz híven megrendezik a Szent István-bazilikában az ünnepi szentmisét, valamint a Szent Jobb-körmenetet. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Az államalapítás ünnepéhez idén is négynapos programsorozat kapcsolódik. A részletes programkínálat és egyéb információ a folyamatosan frissülő www.szentistvannap.hu weboldalon található. Augusztus 20 tüzijáték időpont Az augusztus 20-ai ünnepi programokat a tervek szerint este "Európa legnagyobb tűzijátékával" zárnák a fővárosban, ennek megtartásáról viszont a meteorológiai előrejelzések függvényében a nap folyamán döntenek majd. Hol lesz tüzijáték augusztus 20 án Idén több városban a hagyományos tűzijátéktól eltérően fényfestés lesz az esti záróprogram, például Miskolcon, Győrben, Debrecenben és Szegeden. Aki viszont vidéken szeretne tűzijátékot nézni, az megteheti ezt például Szolnokon este 21:00-tól, Kaposváron 22:00-tól vagy Nyíregyházán 21:30-tól. A korábbi évekhez hasonlóan a nyaralók a Balaton mellett is élvezhetik az augusztus 20-i tűzijátékot. Aki itt tölti az utolsó szabad hétvégét az iskolakezdés előtt, az a következő helyszíneken nézheti meg az ünnepi fényparádét: Település Kezdés időpontja Badacsony 22:00 Zamárdi 21:00 Balatonszárszó 21:00 Fonyód 21:00 Keszthely 21:00 Tapolca 21:00 Zánka 21:30 Tihany 21:15 Balatonfüred 22:00 Balatonföldvár 21:00 Balatonlelle 21:00 Balatonberény 21:30 Szigliget 21:00 Csopak 21:30 Balatonfűzfő 22:00 Balatonkenese 21:00 Milyen idő lesz? Emellett országszerte sok településen terveznek ünnepi megemlékezéseket, szentmisét, kenyérünnepet. Debrecenben idén is a hagyományos virágkarnevállal ünnepelnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat többször felhívta a figyelmet, hogy országszerte zivatarok is befolyásolhatják az augusztus 20-ai ünnepi programokat. Ezért azt kérték: aki kilátogatna a rendezvényekre, kövesse az időjárás alakulását, a veszélyjelzéseket. Az ünnep biztonságos lebonyolításáért idén is az operatív törzs felel. A testület reggel 7 órától folyamatosan ülésezik, figyelemmel kíséri az időjárási helyzet alakulását, és ha szükséges, dönt a szabadtéri rendezvények biztonságos megtartásához szükséges lépésekről.

Címlapkép: Getty Images

