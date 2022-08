Már ne sokáig keresd: megszűnik az egyik streaming-szolgáltató Magyarországon

2023 nyarán megszűnik az HBO Max. Egy új szolgáltatásban egyesülnek majd a tartalmak a Discovery Plus-éval, de a nevét még nem árulták el.

Az HBO Max streaming-szolgáltató 2023 nyarán megszűnik, és egy új szolgáltatás lép a helyébe – jelentette be David Zaslav, a Warner Bros Discovery vezérigazgatója. Mint kifejtette, a HBO Max versenyképes funkicókkal rendelkezik, de voltak teljesítménybeli és felhasználói problémák. A Discovery Plus sokkal jobb megoldásokkal rendelkezik és az új streaming-platform alapjául fog szolgálni, számolt be a Verge.

Az új szolgáltatásban egyesülnek majd az HBO Max és a Discovery Plus tartalmai, és tervezik egy ingyenes, hirdetésekből finanszírozott streaming-szolgáltatás bevezetését is. Az új szolgáltatás 2023 nyarán indul, 2025-re 130 millió előfizetővel számolnak.