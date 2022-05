Netflix előfizetés árak 2022: mennyi a Netflix előfizetés ára, hány eszköz használhatja?

A Netflix a koronavírus járvány kitörése óta töretlen népszerűséget élvez a magyarok között is – nem is csoda, hiszen egyre több a szinkronos tartalom, a választék pedig elképesztő ütemben bővül, így mindenki kedvére válogathat a filmek, sorozatok közül. Na de mennyi a Netflix előfizetés ára, hogy működik a Netflix előfizetés és hány eszközről lehet használni?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a Netflix előfizetés kapcsán: hol tartanak most a Netflix előfizetés árak, mennyi a Netflix előfizetés ára 2022 évében és mennyi volt a Netflix előfizetés ára korábban (Netflix előfizetés ára 2021, Netflix előfizetés ára 2020, illetve mennyi volt a Netflix előfizetés ára 2019 évében)? Hogyan használjuk? Milyen a Netflix filmek minősége?

A Netflix előfizetés menete

A Netflix előfizetés megindítása nagyon egyszerű, ráadásul az első hónap, mintegy próbaidő ingyen van – ha ez az ingyenes Netflix időszak letelik, eldönthetjük, hogy igényt tartunk-e továbbra is a szolgáltatásra, vagy inkább lemondjuk azt. Ha úgy döntünk, folytatjuk, a Netflix előfizetés befizetése az igényelt csomaghoz tartozó költségnek megfelelően automatikusan történik, a hónap elején. A Netflix előfizetés regisztrációköteles: meg kell adnunk az e-mail címünket, kell egy felhasználónév és egy jelszó, illetve a bankkártya adataink is szükségesek – ha mindez megvan, beállíthatjuk a fiókunkat (és a Netflix előfizetéshez tartozó többi fiók adatait is – pl. profilkép, fiók felhasználóneve).

Hogy működik a Netflix előfizetés? Hány eszköz használhatja?

A Netflix egy olyan streaming szolgáltató, ami az előfizetők számára korlátlan film- és sorozatnézést tesz lehetővé bármilyen okoseszközön (nem csak tévén, hanem például okos telefonon, tableten, laptopon stb.), illetve le is tölthetjük az alkalmazáson belül a választott tartalmakat, ha később offline (internet nélkül) szeretnénk őket megnézni. Ha van egy Netflix fiókunk, a bejelentkezés után bármilyen eszközön használhatjuk a szolgáltatást, azonban egy profilba egyszerre csak egy személy jelentkezhet be – ez azért szükséges, hogy ne tudja egyszerre több ember/csoport egy fiók árából használni a streaminget.

Netflix előfizetés árak: mennyi a Netflix előfizetés ára idén?

Igényeink alapján dönthetünk, hogy melyik Netflix előfizetés éri meg számunkra jobban: inkább az alacsonyabb ár számít, de lemondunk a prémium minőségről, esetleg csoportosan szeretnénk előfizetni egy baráti társasággal? Ezek tekintetében jelenleg a három Netflix előfizetés csomag a következőképpen néz ki:

Basic Netflix előfizetés: egyszerre EGY eszközön használható streamelésre és letöltésre (a regisztrációhoz 1 profil tartozik), ám korlátlanul nézhető vele minden film és sorozat, de nem HD/ultra HD minőségben. Ára: 2.490 Ft/hó

egyszerre EGY eszközön használható streamelésre és letöltésre (a regisztrációhoz 1 profil tartozik), ám korlátlanul nézhető vele minden film és sorozat, de nem HD/ultra HD minőségben. Standard Netflix előfizetés: egyszerre KÉT eszközön használható streamelésre és letöltésre (a regisztrációhoz 2 profil tartozik), a korlátlan filmnézés és letöltés a HD minőségre is vonatkozik. Ára: 3.490 Ft/hó

egyszerre KÉT eszközön használható streamelésre és letöltésre (a regisztrációhoz 2 profil tartozik), a korlátlan filmnézés és letöltés a HD minőségre is vonatkozik. Premium Netflix előfizetés: egyszerre NÉGY eszközön használható streamelésre és letöltésre (a regisztrációhoz 4 profil tartozik), ugyanúgy használható, mint a többi, ám ennél a csomagnál már az ultra HD minőség is elérhető. Ára: 4.490 Ft/hó

Netflix előfizetés ár-összehasonlítás: mennyit nőtt a Netflix előfizetés ára?

Ahogy más streaming szolgáltatóknál, úgy a Netflix előfizetés esetében is megfigyelhető a fokozatos áremelkedés, ami Magyarországot is érintette – egyébként a 2016 óta elérhető szolgáltatás történetében ez volt az első alkalom. A Netflix előfizetés árak az elmúlt években nem változtak, leszámítva az idei évet, ugyanis 2022-ben a Standard Netflix előfizetés csomag 9 %-kal, 3.190 forintról 3.490 Ft-ra drágult, míg a Prémium Netflix előfizetés csomag havidíja 13%-kal, 3.990 Ft-ról 4.490 Ft-ra emelkedett. Az alap Netflix előfizetés használói azonban örülhetnek, mert ennek a csomagnak az árát nem változtatták meg, továbbra is 2.490 Ft marad.