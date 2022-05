HBO Max Magyarország: Mióta elérhető és mennyibe kerül egy HBO Max előfizetés?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az HBO Go felhasználók számára már régen feltűnt, hogy a szolgáltatás megújult, most már HBO Max néven fut. Az HBO Max esetében is az HBO család streaming szolgáltatását vehetjük igénybe, azonban a Netflixhez hasonlóan most már lehet letölteni is, illetve a felhasználói profil megadása mellett többféle eszközön is fut a szolgáltatás.

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk az új HBO Max előfizetés kapcsán: mi az HBO Max Hungary, honnan tölthető le az HBO Max app és miben más az HBO Max Magyarország, mint korábban az HBO Go volt? Az HBO Max mikor lesz elérhető? Milyen eszközökkel kompatibilis az HBO Max? HBO Max Xiaomi Mi Box S tudnivalók: a Xiaomi Mi Box HBO Max hogyan működik? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mi az HBO Max? Az HBO Max az HBO csatornákhoz tartozó streaming szolgáltatás, ami lehetővé teszi a regisztrált felhasználók számára az összes HBO és filmcsatorna és partner szolgáltató kínálatában szereplő filmek és sorozatok korlátlan streamelését és letöltését, hogy az HBO Max app segítségével akár offline is lehessen nézni a kedvenc műsorainkat. A korábbi, eszközhöz kötött HBO Go-hoz képest az új HBO Max a Netflix előfizetéshez hasonlóan biztosítja 3 különböző eszközön a párhuzamos streamelést, maximum 5 profil beállításával. Az HBO Max előfizetés kompatibilis bármilyen okostévével (androidos és Apple TV is), számítógépekkel, okostelefonnal és tabletekkel, illetve konzolgépekkel is (pl. PS4, Xbox One stb.). Mióta van HBO Max? Amerikában már 2020 óta elérhető, nálunk azonban csak idén, 2022 márciusában vezették be az elavult HBO Go helyett elérhető HBO Max szolgáltatást. Mennyibe kerül az HBO Max előfizetés? Az HBO Max esetében nincsenek különféle csomagok, a feltételek és szolgáltatások egységesen érvényesek. Választhatunk, hogy havi előfizetést szeretnénk venni (ennek az ára 2022-ben 2.390 Ft/hó), vagy hogy kedvezményes éves HBO Max előfizetést vásárolnánk-e (aminek az ára 18.990 Ft/év, vagyis 33%-kal olcsóbb, mintha minden hónapban fizetnénk az HBO Max szolgáltatásért). HBO Max app: honnan töltsük le? Az HBO Max elérhetősége okostévék, tabletek esetében gyakran már eleve adott (a főmenün keresztül csatlakozhatunk a streaming szolgáltatóra), ha nem, akkor egyszerűen töltsük le ingyenesen a készülékünkhöz tartozó „boltból" (pl. Google Play, Apple Strore). Mi a teendő, ha korábban HBO Go-t néztünk? Ha korábban HBO Go előfizetők voltunk, a rendszer automatikusan átvált az HBO Max Magyarország előfizetésre: egyszerűen jelentkezzünk be a korábbi HBO Go felhasználónevünkkel és e-mail címünkkel és már használhatjuk is a streaminget. Mi a helyzet, ha nincs okos tévénk? A régi típusú, „buta" tévékhez ma már kaphatunk okosító felszerelést, ami lehetővé teszi az új típusú szolgáltatások elérését is – ezek között a legnépszerűbb jelenleg a Xiaomi Mi Box S HBO Max tekintetében.

Címlapkép: Getty Images

