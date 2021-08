Vaskos számla: kiderült, mennyibe kerülhetett Majka lagzija

Tíz év után házasodott össze Majka és Majoros Hajni: a lagzin igazi sztárdömping volt, a számla pedig több milliós is lehetett a számítások szerint.

Tíz év és két gyermek után házasodott össze Majka és Majoros Hajni. Az esküvőn igazi sztárdömping volt, a meghívottak között szerepelt Tilla, Ördög Nóra és férje Nánási Pál, Curtis, Pápai Joci, Hajós András, Nika, valamint Király Viktor és felesége, Anita is.

A Blikk szerint nem volt olcsó a nagyszabású lagzi, amelyet egy szekszárdi kúrián tartottak: a bungalló, amelyet bérelték 40 ezer forintba kerül egyetlen éjszakára, ők pedig három napos mulatságot terveztek, ráadásul több vendég is ott töltötte az éjszakát, ennek költségét pedig nem kizárt, hogy a pár állta. A dekoráció rengeteg virágból állt, bizony ez is milliós tétel lehetett, az étel és ital fogyasztásról nem is beszélve.

Az étterem 6500 és 8000 forintért állít össze egy sültes tálat, amelyből legalább tíz-húsz darab kellett, hogy minden vendég jóllakjon. Majkáék külön fotós és videós stábot is fogadtak, amely szintén minimum egymillió forint volt. A ruhákról nem is beszélve, amennyiben egyedi darabot viselt az ara, és meg is vette, akkor ebben is esetben is hétszámjegyű összeggel kell kalkulálni.

