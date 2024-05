Így trükköznek az élelmes magyarok a streaming-előfizetésekkel: sokat spórolnak ezzel a módszerrel

2023-ban is folytatódott a lekérhető filmszolgáltatások (streaming) használatának előretörése Magyarországon. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) éves fogyasztói felmérésének legújabb eredményei szerint a tavalyi év végén a 15 év feletti lakosság 41 százaléka nézett rendszeresen mozgóképes tartalmat valamelyik streamingszolgáltatónál.

A felmérés alapján a teljes használói kör ennél jóval bővebb, miután sokan élnek a szinte minden szolgáltatónál elérhető ingyenes kipróbálási időszak lehetőségével, azaz néhány hétig vagy egy hónapig előfizetés nélkül nézik a filmeket, de rendszeres használóivá végül nem válnak a csatornának. Ez utóbbi kör mindig az új szolgáltatóknál a legnagyobb, így például a 2023-ban bevezetett RTL+ programjait kétszer annyian nézték fizetés nélkül, mint amennyien végül ténylegesen előfizettek.

Ahogyan általában a nem túl költséges innovatív szolgáltatások a fiatal korosztályokból terjednek el, a streaming használatában is jól megfigyelhető az egyes korosztályok eltérő „kapcsolási sebessége”. Míg a tizen- és huszonévesek körében a hagyományos tévézés már egyértelműen háttérbe szorult – 30 százaléknyi csak tévét nézővel szemben 60 százalékuk néz streaminget is –, a középkorúak és idősebbek körében még többségben vannak azok, akik ragaszkodnak a jól bevált televízióhoz. Ennek nyilván az is az oka, hogy a streamingszolgáltatások igénybevételéhez szükség van internet-előfizetésre, márpedig a 60 év fölöttieknek 2023-ban csak mintegy fele volt internethasználó.

A felhasználók számának növekedése mellett az is érdekes adat, hogy egyre többen vannak olyanok, akik nem csupán egyetlen csatornára fizetnek elő, a streaminghasználók mintegy fele „több vasat tart a tűzben”, és 2-4 csatornát is megrendel.

Ezt a fogyasztói viselkedést megkönnyíti, hogy a streamingszolgáltatások árai jelenleg még viszonylag jutányosak. Miközben a tengerentúlról folyamatosan érkeznek a hírek, hogy a vezető csatornák ott már reklámokkal futnak, és a hirdetésmentességet csak magasabb árú csomagokkal lehet megvásárolni, Magyarországon a legnagyobb kínálatú szolgáltatók általában 2-3000 forint közötti havi díjért előfizethetők. A kisebbek ennél akár jóval olcsóbbak is lehetnek. Az NMHH adatai szerint a hagyományos tévé-előfizetésért a magyar háztartások átlagosan havi 4600 Ft-ot fizettek 2023-ban, ezért sokan gondolkodnak úgy, hogy ezért az árért inkább két streamingcsatorna műsorát nézik.