Újabb hőségriadó lép életbe Magyarországon: ezeken a napokon ismét őrült meleg lesz

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást adott ki az ország egész területére 2021. július 13-án (kedd) 0.00 órától 2021. július 15-én (csütörtök) 24:00 óráig.

Másodfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 25 Celsius-fokot. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra kéri a lakosságot és a hazánkban tartózkodókat, hogy a nagy melegben mindenki ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre. Kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását.

Nem szabad megfeledkezni a bőr védelméről sem, 11 és 15 óra között lehetőség szerint árnyékba kell húzódni. A szabadtéren dolgozók illetve a szabadtéri rendezvényeken szórakozók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen. Ne hagyják a gyermekeket, állatokat tűző napon parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.

Az átlagosnál melegebb időjárás megterhelő az egészséges szervezetre is, illetve bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt. Vannak különösen veszélyeztetett csoportok, ilyenek például a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intjük, rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. Akik szabadságukat vízparton töltik, kerüljék a déli órákban a napozást, hűtsék le magukat mielőtt a vízbe mennének, illetve semmiképpen ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Ajánlatos több órát légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. A légkondicionálóval felszerelt helyiségek listáját ITT találja, azokat nyitva tartásuk függvényében bárki igénybe veheti.

Ha van légkondicionáló berendezésünk, időnként kapcsoljuk be, de a hőmérsékletet ne állítsuk 27 foknál hűvösebbre és figyeljünk arra is, hogy a hideg levegő befúvása ne legyen túl erős. A készüléket szakaszosan használjuk, ellenkező esetben ugyanis megfájdulhatnak az izületek. Az ablakot csak éjszaka és hajnalban nyissuk ki, nappal sötétítsünk be. A ventillátort – ha van otthon – szintén szakaszosan kell üzemeltetni. Fontos tudni, hogy a lapátok csak a belső meleg (forró) levegőt forgatják, ami még jobban kiszárít bennünket, ezért még több folyadékot kell fogyasztani.

Június 24-e óta tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A tüzek megelőzése érdekében a dohányzók ne dobják el az égő cigarettacsikket, mert a száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. Idén már több, mint hatezer tűz volt a szabadban, a leégett terület pedig akkora, mintha 7060 focipálya égett volna le.

A hőségre való tekintettel és a WHO ajánlásait követve a tisztifőorvos javasolja az áram- és vízellátás zavartalan fenntartását, a programozott karbantartások elnapolását.