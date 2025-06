Ezüstös hétvége a pólóválogatottnál: így lett második a vb-re készülő csapat

Sok gólt hozó, de nagyon szoros meccsen verte Szerbiát a válogatott, ezzel pedig a második helyre tudott odaérni a felkészülési tornán.

A magyar férfi vízilabda-válogatott 13-12-re legyőzte az olimpiai bajnok szerb együttest a margitszigeti BENU Kupa felkészülési torna vasárnapi zárónapján és a második helyen végzett.

A nyitónegyed összesen nyolc gólt hozott egyenlő eloszlásban, a második játékrészt azonban fölényesen nyerte Varga Zsolt csapata. A harmadik negyed közepén már öt góllal is vezettek a magyarok, de az örök rivális szerbek innen is visszakapaszkodtak, a záró felvonásban ki is egyenlítettek, de mivel Burián Gergely hajrában szerzett góljára már nem érkezett válasz, magyar siker lett a vége.

A BENU Kupa első két napja után mindegyik résztvevő csapatnak egy-egy győzelme volt, s miután vasárnap reggel a spanyolok megverték Montenegrót, ők nyerték tornát a hazaiak és a montenegróiak előtt. A szerbek lettek a negyedikek. A magyarok július 12-én Ausztrália ellen játsszák első mérkőzésüket a szingapúri világbajnokság csoportkörében, majd Japánnal és Spanyolországgal találkoznak. Az utazó csapatot kedden hirdeti ki a szövetségi kapitány.

BENU Kupa, férfi felkészülési torna, Margitsziget: 3. forduló:

Magyarország-Szerbia 13-12 (4-4, 4-1, 3-4, 2-3)

a magyar gólszerzők: Vigvári Ve., Varga 3-3, Fekete, Burián 2-2, Nagy Á., Vismeg, Vámos 1-1

A torna végeredménye:

1. Spanyolország,

2. Magyarország,

3. Montenegró,

4. Szerbia

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA